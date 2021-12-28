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Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году

Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году


В 2022 году в экосистеме Cardano появится платформа для создания децентрализованных приложений. Разработчики также готовят ряд предложений по улучшению сети, которые вынесут на рассмотрение сообщества, рассказал глава IOHK Чарльз Хоскинсон.


https://youtu.be/g94qwKpCvO0

По словам Хоскинсона, основная цель на вторую половину 2022 года — интегрировать в Cardano «сквозные микрофинансовые транзакции».


Он также отметил, что IOHK сформирует «формальную структуру проекта с открытым исходным кодом вроде Hyperledger Fabric от Linux Foundation». По его мнению, это позволит привлечь в экосистему больше институционального капитала.


Хоскинсон обратил внимание на предложения по улучшению сети Cardano (CIP), которые подготовили разработчики. Среди прочих инициатив он назвал веб-кошелек для взаимодействия с DeFi-протоколами.


Глава IOHK рассказал, что некоторые CIP уже проверяют в тестовой сети. В качестве примера он привел одноранговые транзакции. Последние позволят сделать экосистему более децентрализованной, поскольку валидаторы смогут «общаться» напрямую друг с другом.


28 декабря Хоскинсон выпустил еще одно видео, в котором сообщил, что на базе Cardano разрабатывается свыше 175 проектов. Более 12 из них запустят в первом квартале 2022 года.



«Децентрализованные биржи уже работают в тестовой сети. Есть они и в мейннете —  там большая конкуренция», — добавил он.


Хоскинсон заявил, что первая половина 2022 года будет крайне важна для коммерциализации использования Cardano. По его словам, в феврале разработчики представят улучшения для смарт-контрактов Plutus. Хардфорк может состояться уже в июне.


Напомним, в сентябре 2021 года IOHK активировала обновление Alonzo, которое позволило развертывать смарт-контракты Plutus в основной сети Cardano. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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