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Часы ангела на январь 2022 года

Часы ангела на январь 2022 года

Начать новый год успешно помогут ежедневные молитвы. В часы ангела каждый сможет попросить своего хранителя о помощи, обрести его поддержку и покровительство, а также избавиться от тревог и сомнений.


Начать 2022 год удачно и под покровительством высших сил помогут ежедневные молитвенные обращения к ангелам-хранителям. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют общаться со своими хранителями в часы ангела, чтобы помощь пришла незамедлительно. Искренние просьбы найдут отклик, и жизнь будет меняться к лучшему.

1 января: к ангелу обращаются с 10:16 до 10:55, чтобы заручиться поддержкой на весь день.

2 января: сегодня ангелу молятся с 10:00 до 11:45, прося защиты для себя и своей семьи от всех невзгод.

3 января: поверить в себя и не пугаться неизвестности будет проще, если заручиться поддержкой ангела. Попросите у него помощи с 10:26 до 11:10.

4 января: в этот день к ангелу взывают с 09:45 до 10:20. У него просят помощи, чтобы успешно начать и завершить запланированные дела.


5 января: ангел откликнется на просьбу о помощи, если обратиться к нему с молитвой с 09:10 до 09:50.

6 января: сегодня ангелу-хранителю молятся, чтобы справиться с неудачами. К нему обращаются с 09:13 до 10:00.

7 января: в этот день к ангелу обращаются с 08:45 до 09:25, чтобы защититься от зла и недоброжелателей.

8 января: найти в себе силы распрощаться с вредными привычками поможет поддержка покровителя. Помолитесь своему ангелу с 08:20 до 09:00.

9 января: с 10:45 до 11:30 у ангела просят помощи в решении финансовых вопросов.

10 января: сегодня помолитесь ангелу с 09:10 до 09:50, чтобы обрести душевное равновесие и не поддаваться на провокации.


11 января: настроиться на победу и прогнать прочь хандру поможет поддержка ангела. К нему обращаются с 08:20 до 09:10.

12 января: перед дальней дорогой у ангела просят поддержки и покровительства. К нему обращаются с 07:45 до 08:32.

13 января: в этот день ангелу молятся с 08:45 до 09:30, чтобы защититься от сглаза и порчи.

14 января: найти путь к счастью и процветанию помогут знаки во сне. Их пошлет ангел, если попросить у него поддержки с 19:20 до 20:05.

15 января: обрести гармонию в отношениях будет легче, если заручиться поддержкой своего покровителя. Помолитесь своему ангелу с 07:15 до 08:10.

16 января: в этот день ангелу молятся с 09:45 до 10:30, чтобы обрести гармонию в семье и не конфликтовать с близкими.

17 января: без труда запоминать новые знания и преуспеть в обучении поможет поддержка ангела-хранителя. Помолитесь ему с 10:15 до 11:00.

18 января: обрести покровительство ангела и уберечься от бед поможет искренняя молитва. Обратитесь к своему хранителю с 10:15 до 11:00.

19 января: найти ответы на волнующие вопросы поможет ангел-хранитель. К нему обращаются с молитвой с 08:12 до 08:55.


20 января: в этот день поддержка ангела поможет обойти стороной неприятности. К ангелу взывают с 07:25 до 08:15.

21 января: в этот день к ангелу обращаются с молитвой с 10:25 до 11:10, чтобы противостоять проискам зла и не потакать сиюминутным прихотям.

22 января: обезопасить свой дом от зла и нечисти поможет поддержка хранителя. Ангелу молятся с 08:30 до 09:20.

23 января: в этот день с ангелом общаются с 07:25 до 08:15, чтобы обрести уверенность и справиться с намеченными делами в срок.

24 января: избавиться от бессонницы поможет молитва, обращенная к ангелу с 20:05 до 20:50.

25 января: не потратить деньги зря и не поддаться на уловки мошенников поможет ангел-хранитель. К нему обращаются за поддержкой с 10:15 до 10:57.

26 января: обрести уверенность и выбрать верный путь к успеху поможет молитва, обращенная к своему ангелу с 08:32 до 9:20.

27 января: осуществить заветную мечту поможет поддержка ангела. Ему молятся с 11:12 до 11:55.

28 января: сделать верный выбор и найти путь к счастью помогут подсказки ангела. К нему обращаются за помощью с 08:16 до 09:02.


29 января: тревога и смятение уйдут, если обратиться за помощью к ангелу. Ему молятся с 07:25 до 08:16.

30 января: очистить душу от негатива и не повторять ошибки прошлого получится, если попросить у ангела помощи. Ему молятся с 10:33 до 11:22.

31 января: в последний день января с ангелом разговаривают по душам с 19:00 до 20:00, делятся своими успехами и благодарят за поддержку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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