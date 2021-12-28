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Девушка поняла, что за ней следят, когда заметила странные оповещения на смартфоне — такое может случиться с каждым

Девушка поняла, что за ней следят, когда заметила странные оповещения на смартфоне — такое может случиться с каждым

Женщина по имени Ким давно ведет канал в Тик Ток. Не так давно она выложила видео о том, что за ней следит неизвестный человек – она получила сообщение на мобильное устройство. Оповещение рассказало о том, что трекер Эйр Тэг следит за ее перемещениями.

Автор канала рассказала о том, что трекер отслеживал ее перемещение от спортивного зала до дома. Через пару дней после оповещения, она решила отправить машину к специалистам технического обслуживания, чтобы определить, если на авто жучки. Также она написала заявление в полицию.

В свою очередь, представители закона ей объяснили, что ничего страшного не случилось и они смогут помочь ей только в том случае, если человек, преследующий ее, объявится сам. Это вызвало бурную реакцию у девушки, она заявила, что технический программ шагает вперед гораздо быстрее, чем законы в ее стране.

@kimbreezeh This is definitely the scariest thing thats happened to me 🥴 #fypシ #fyp #stalker #airtag #airtagsapple #staysafeeveryone #ThatCloseMessenger ♬ original sound — Kimbrreezeh

AirTag — трекер от всемирно известного бренда Apple, которое разработано специально для поиска таких вещиц, как ключи и другая мелочь. Выглядит гаджет как небольшая метка, которая фиксируется на вещь, которую нужно держать в поле зрения.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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