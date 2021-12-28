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Девушка потратила $5000 чтобы украсить свой дом к Новому году и показала, что из этого вышло, а получилась настоящая сказка

Девушка потратила $5000 чтобы украсить свой дом к Новому году и показала, что из этого вышло, а получилась настоящая сказка

Перед новогодними праздниками все стремятся сделать дом более уютным, всячески создают атмосферу волшебства, чтобы подарить себе и семье порцию хорошего настроения.

Для создания уюта в доме не обойтись без соответствующего декора. Так, женщина по имен Джема, потратила на покупку подобных аксессуаров около $5000.

Тридцатилетняя представительница слабого пола проживает вместе со своими детьми. Она решила устроить им настоящий праздник, украсив дом.

Девушка обожает оттенки розового, поэтому весь декор выполнен именно в этом цвете.

Женщина купила пять новогодних деревьев арку красивого розового цвета. Чтобы украсить все помещения в доме она потратила более 7 дней. Хозяйка дома выбрала весь декор в розовых оттенках, включая воздушные шары, фигурки оленей, Санта-Клауса и пр.

Очень интересно выглядит арка, установлена на входе в дом. Она дополнена роскошными игрушечными шарами. Также женщина повесила на дверь тематический венок – только эта деталь стоила более тысячи долларов.


Несмотря на внушительные финансовые траты, хозяйка дома получила именно тот результат, на который рассчитывала. Жилища наполнено атрибутами рождественского праздника и привлекает на себя внимание.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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