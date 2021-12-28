Дима Билан рассказал в интервью Ксении Собчак о своем отношении к Путину и проблемах с алкоголем

Вадим Карасев

Героем нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак "Осторожно: Собчак" стал российский певец Дима Билан. В интервью артист, которому 24 декабря исполнилось 40 лет, откровенно рассказал о проблемах с алкоголем, вспомнил, как его "делили" при разводе Яна Рудковская и ее бывший супруг Виктор Батурин, и назвал Маргариту Симоньян непредвзятой и объективной журналисткой. Приводим самые интересные цитаты.





О проблемах с алкоголем

Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит, что я выпиваю не много. Я, к сожалению, имею такую проблему — я не могу остановиться, когда выпиваю.

Я эту проблему знаю, я с ней работаю, я с ней борюсь, но я сильный, я знаю — мне нравится побеждать.

Это началось, наверно, года четыре назад. Но я могу сказать, что я не часто выпиваю — может быть, раз в два месяца. Если я напиваюсь, то реально от радости.

Я пошел к врачу, посоветовался, спросил, что со мной такое. А он спрашивает: "Вы забываете, если вы напились?". Я говорю: "Да, бывает, что забываю". Он говорит: "Ну да, стадия, надо обратить внимание". Тогда он назвал третью стадию.

О реакции невесты на его "исповедь" в инстаграме

Она сказала: "Дим, ну послушай, мы все понимаем. Мы все люди".

В прошлом месяце в сеть попало видео выступления Димы Билана в Казахстане. На сцену певец вышел в неадекватном состоянии — практически не стоял на ногах и не попадал в ноты. После концерта он записал сторис, где признался, что был пьян. Музыкант был очень эмоционален, плакал и говорил, что очень устал из-за большого количества работы.

Имени своей возлюбленной Билан не раскрыл, но Собчак, судя по всему, в курсе, что сердце Димы несвободно — про реакцию возлюбленной на его поведение она спросила его сама.

Желтая пресса приписывала Диме Билану роман с одной из его фанаток, но официального подтверждения этому не было.

Сам Билан ранее в интервью Ирине Шихман рассказывал, что вместе с одной из бывших девушек они собирались стать родителями. Его возлюбленная забеременела от него двойней, но на третьем месяце у нее случился выкидыш. Они попробовали снова, но вторая беременность тоже оказалась неудачной. Спустя некоторое время они расстались. Ее имени он тоже не раскрыл.

О политике

Я за Владимира Владимировича Путина голосовал. Я тогда голосовал от души, а сейчас мне так хочется, чтобы... не знаю, мне очень хочется свою страну поддерживать. Почему мы все так дербаним ее в разные стороны? Хаем ее постоянно, креаклы хают (креативный класс). Я не слышу каких-то мощных лозунгов за Родину, за Россию, как это раньше звучало. Почему-то разобщенность колоссальная. И мне кажется, это какая-то запущенная программа по разложению вообще каких-то человеческих принципов. Не должно быть стыдно любить Родину. Я стараюсь видеть хорошие вещи, а какая-то часть аудитории старается видеть только плохие.





О расшатывании страны

Почему-то никто не говорит, что мы вообще на стадии какой-то реальной, не дай бог, войны. Но она и так уже идет — она идет в умах и головах, в интернете. Никто не говорит о том, что, ребят, давайте сплачиваться, давайте консолидироваться, давайте друг друга больше уважать, давайте не будем расшатывать страну. Откройте новости, послушайте Маргариту Симоньян, например. Если прислушаться, она вполне непредвзята. А расшатывают многие, кого признали иностранными агентами. Мне кажется, "Медуза" (Минюст внес издание "Медуза" в список иностранных агентов. — Прим. ред.) получила справедливо. Там же расследований колоссальное количество.

О том, как Яна Рудковская и Виктор Батурин делили его при разводе

Я спокойно стал относиться к тому, что меня называли проектом. Я понимал, что я немножечко вещь. Меня это не устраивало, конечно. А что я мог сделать? Огромная машина, огромная система и какие люди, и меж каких жерновов я оказался. Я помню, что, когда мы расходились и когда меня делили, то даже были такие моменты — намекали, что можно посидеть в комнате без воды и еды и подписать любые документы. Но я не знаю, кто это был и от кого это было.





Дима Билан и Яна Рудковская

О встрече с Япончиком

Я помню, я встречался с Япончиком (криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым. — Прим. ред.). Я помню, как шел на встречу и говорил: "Я не пойду". У меня охранник был уже тогда, и я говорю: "Можно мне билет? Я в Кабардино-Балкарию уезжаю. Я больше не хочу здесь находиться, мне надоело, страшно". Но все-таки пошел. Он (Япончик) мне сказал: "Дима, ну надо поступать благородно". Я говорю: "Вы обещали концерт. Почему этого не сделали?". Он имел в виду, чтобы я подписал и остался с ним (с Виктором Батуриным. — Прим. ред.).

Мариана Панкина