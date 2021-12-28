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Дочь Джигана на скорой экстренно госпитализировали

Дочь Джигана на скорой экстренно госпитализировали
Жена рэпера Джигана сообщила о чрезвычайном происшествии в доме. Вчера у дочери Джигана и Оксаны Самойловой поднялась высокая температура. В это время ни рэпера, ни бизнесвумен не было дома… Многодетная мама держала связь с врачом по телефону. Специалист сообщил Оксане, что у Леи серьезные проблемы со здоровьем. Услышав это, бизнесвумен сразу же помчалась домой. «Я раньше не говорила, но у Леи есть хроническое заболевание. Вчера у нее поднялась температура. Я была в гостях, а Денис уехал по делам. Мы вызвали неотложку, думаю, пусть врач осмотрит ее на всякий случай. Приехал доктор и сразу перезвонил мне со словами: «Срочно, у ребенка пневмония, восполнение легких. Последняя стадия, времени нет. Забираем девочку на госпитализацию». Лею увезли на скорой одну. Я неслась домой 200 километров в час по снегу в адской панике. Собрала вещи и поехала в больницу. Денис тоже туда приехал. И хорошо, что он не слышал слова врача, иначе бы не знаю, что с ним было», — поделилась подробностями 33-летняя Самойлова.
Джиган с детьми После тщательного обследования выяснилось — медик ошибся. У Леи чистые легкие и поводов для беспокойств нет. «Сделали КТ, сдали анализы. Слава Богу, никакой пневмонии и никакого воспаления. Прописали лечение и отпустили из больницы», — добавила многодетная мама. Сейчас дочь Оксаны и Джигана восстанавливается в домашних условиях. Девочка чувствует себя значительно лучше — температура пришла в норму, появился аппетит. «Я не спала всю ночь, слушала, как Лея дышит, — призналась бизнесвумен. — Уже все хорошо, все под контролем, но доктор меня так напугал, что глаз до сих пор дергается. Когда дети болеют — это самое страшное».    
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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