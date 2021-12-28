Дочка покойной Юлии Началовой теряет родных одним за другим

Дочь певицы Юлии Началовой, переживает трагедию за трагедией. Артистка скончалась больше двух лет назад, но до сих пор семья артистки не может оправиться от горя. Ко всему прочему, печали не обходят родителей и единственную дочь исполнительницы стороной – недавно им вновь пришлось пережить потерю сразу двух близких людей. О случившемся рассказала в Инстаграме мама Началовой. Подводя итоги года, она посетовала, что эта осень окрасилась для нее в печальные тона, потому что ушли из жизни ее младшая сестра и бывшая свекровь Юлии.Дочь Юлии Началовой «Как сложно, вернее, невозможно сказать прощай, когда уходят родные, любимые люди. В этом году беда постучалась в наши двери дважды... Второго сентября не стало моей младшей сестры – Леночки, а девятого ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина – бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек. Неожиданно и очень больно...» — написала Таисия Началова. Напомним, Юлия Началова дважды была замужем. Первым ее супругом был певец Дмитрий Ланской, но в браке с коллегой артистка прожила всего три года – в 2004-м они развелись. Вскоре исполнительница второй раз пошла под венец – с футболистом Евгением Алдониным. Их союз тоже оказался недолгим, несмотря на то, что в 2006 году Юлия подарила спортсмену дочь Веру. Сейчас воспитанием девочки, недавно отметившей 15-летие, занимаются бабушка и дедушка. Алдонин тоже заботится о наследнице, но живет отдельно от нее, с другой семьей. Футболист успел жениться во второй раз и обзавестись двумя детьми – сыном Артемом и дочерью Анжеликой.