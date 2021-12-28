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Dress Code. В Москве прошла вечеринка "ВЭУ". Среди гостей — Монеточка, Иван Дорн, Михаил Зыгарь

Dress Code. В Москве прошла вечеринка "ВЭУ". Среди гостей — Монеточка, Иван Дорн, Михаил Зыгарь

25 декабря в культурном центре ЗИЛ в Москве прошла предновогодняя вечеринка "Вечер эстетических удовольствий — 2022: Сказка о потерянном времени" ("ВЭУ"), организованная творческим объединением Esthetic Joys (художественный руководитель — Илья Куснирович). Гостями стали Юлия Топольницкая, Ира Смелая (Tatarka), Михаил Зыгарь и другие.

Вдохновением организаторам мероприятия в этом году послужили произведения братьев Стругацких и знаменитый советский фильм "Чародеи", поэтому пространство было стилизовано под НИИ чародейства и волшебства. Обозначенный заранее дресс-код гости отлично выдержали: собравшиеся перевоплотились в Морозко, директора НИИ, принцесс и бояр.

Концерт, режиссером которого выступил Юрий Квятковский, прошел в формате научной конференции: "докладчиками" стали Монеточка, Иван Дорн, Noize MC и другие известные артисты.

После концерта началась ночная часть мероприятия. Специально для гостей были организованы творческие кружки: балетный класс, мастер-класс по флористике, выставка современного искусства, бильярд, рейв-сессии, так что каждый смог найти себе занятие по интересам.


Юлия Топольницкая
Иван Дорн
Ира Смелая и Даниил Патлах
Noize MC
Монеточка
Антон Тотибадзе и Александра Пастернак
Михаил Зыгарь
Дарья Малыгина


Группа Cream Soda
Николай Фоменко



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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