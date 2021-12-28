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Елена Валюшкина рассказала о страшном диагнозе

Елена Валюшкина рассказала о страшном диагнозе
Актриса Елена Валюшкина призналась, из-за чего разрушился ее брак. Первый брак артистки с педагогом театрального училища Леонидом Фоминым продлился около 11 лет. За это время Елена Валюшкина так и не смогла забеременеть — врачи ставили ей неутешительный диагноз «бесплодие». Ради долгожданного материнства Валюшкина в свое время проходила сложное лечение, перенесла несколько операций и даже прибегала к ЭКО... Лишь во втором браке с актером Александром Яцко Елена Викторовна родила двоих детей — сына Василия и дочь Марию. «У меня был диагноз — 100% бесплодие. Мне сделали очень много операций. Периодически пила таблетки, что-то колола. К сожалению, просто судьба», — разоткровенничалась 59-летняя Валюшкина в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Впрочем, несмотря на появление долгожданных детей, брак Елены Валюшкиной и Яцко распался. Артистка не исключает, что супруг был неверен ей. «Он и в браке со мной был активен. В конечном итоге все и рассыпалось», — призналась она.
Елена Валюшкина Пока Елена Викторовна одинока, но не исключает, что в будущем может выйти замуж, а пока ей по душе быть в статусе холостячки. «То, как жили наши родители, бабушки, прабабушки, нельзя сравнивать с нынешней ситуацией. У них все было совершенно по-другому. Именно оттуда родом все эти фразы, что брак — это работа. Сейчас, как мне кажется, институт брака вообще разрушен. И неясно, восстановится ли когда-нибудь. И отношения родителей и детей тоже поменялись. Новое поколение рано взрослеет, оно не терпит контроля. Я вот отлично понимаю, что мои дети — самостоятельные люди, они не моя собственность. И чем дальше, тем больше они будут жить своей жизнью», — делилась как-то артистка в интервью с «АиФ».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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