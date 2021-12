Еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 4 января





В Microsoft Store сейчас проходит крупная распродажа игр и DLC, приуроченная к праздничному периоду. В рамках этой распродажи игроки могут приобрести по сниженным ценам почти 1000 позиций из Microsoft Store. Сегодня же к этим скидкам присоединилась еженедельная распродажа, которая продлится с 28 декабря до 4 января. В рамках еженедельной распродажи предлагается еще почти 100 позиций со скидками.

Следующие игры доступны со скидками для Xbox One и Xbox Series X | S в Microsoft Store в рамках еженедельной распродажи:

Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 73,3 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Adios$17,991318,67 руб.$14,391054,79 руб.20%с GoldApsulov: End of Gods$29,992198,27 руб.$20,091472,6 руб.33%с GoldAssassin’s Creed® Chronicles: China$9,99732,27 руб.$3,99292,47 руб.60%с GoldAssassin’s Creed IV Black Flag$29,992198,27 руб.$8,99658,97 руб.70%с GoldAssassin’s Creed® Изгой. Обновленная версия$29,992198,27 руб.$9,89724,94 руб.67%с GoldAssassin’s Creed® The Ezio Collection$49,993664,27 руб.$14,991098,77 руб.70%с GoldAssassin’s Creed Единство$29,992198,27 руб.$8,99658,97 руб.70%с GoldMOPCKOЙ БOЙ$14,991098,77 руб.$5,99439,07 руб.60%с GoldBeyond Good & Evil HD$5,59409,75 руб.$1,67122,41 руб.70%с GoldChild of Light$14,991098,77 руб.$4,49329,12 руб.70%с GoldConstruction Simulator 2 US — Console Edition$14,991098,77 руб.$5,99439,07 руб.60%с GoldDisco Elysium — The Final Cut$39,992931,27 руб.$25,991905,07 руб.35%с GoldElemental War TD$14,991098,77 руб.$8,99658,97 руб.40%с GoldEllada Games RPG Bundle$39,992931,27 руб.$31,992344,87 руб.20%с GoldENDER LILIES: Quietus of the Knights$19,491428,62 руб.$14,611070,91 руб.25%с GoldEpic Chef$24,991831,77 руб.$18,741373,64 руб.25%с GoldFallen Knight$11,99878,87 руб.$8,99658,97 руб.25%с GoldFar Cry 3$9,79717,61 руб.$2,93214,77 руб.70%с GoldFar Cry® 5$59,994397,27 руб.$11,99878,87 руб.80%с GoldFar Cry® New Dawn$39,992931,27 руб.$9,99732,27 руб.75%с GoldFar Cry Primal$49,993664,27 руб.$16,491208,72 руб.67%с GoldFlowing Lights$9,99732,27 руб.$6,69490,38 руб.33%с GoldHaven$24,991831,77 руб.$12,49915,52 руб.50%с GoldJCB Pioneer: Mars$17,991318,67 руб.$8,99658,97 руб.50%с GoldKing of Seas$24,991831,77 руб.$12,49915,52 руб.50%с GoldLiftoff: Drone Racing$24,991831,77 руб.$14,991098,77 руб.40%с GoldLiftoff: Drone Racing Deluxe Edition$29,992198,27 руб.$17,991318,67 руб.40%с GoldRABBIDS INVASION — GOLD EDITION$34,992564,77 руб.$8,74640,64 руб.75%с GoldRayman Legends$19,991465,27 руб.$4,99365,77 руб.75%с GoldUndead Nightmare Pack$5,59409,75 руб.$2,79204,51 руб.50%с GoldSnowRunner — Year 1 Pass$24,991831,77 руб.$19,991465,27 руб.20%с GoldSouth Park™: The Fractured but Whole™$59,994397,27 руб.$14,991098,77 руб.75%с GoldStarlink: Battle for Atlas™$59,994397,27 руб.$14,991098,77 руб.75%с GoldThe Crew® 2 Gold Edition$89,996596,27 руб.$17,991318,67 руб.80%с GoldThe Crew® 2$49,993664,27 руб.$9,99732,27 руб.80%с GoldThe Sinking City Xbox Series X|S$39,992931,27 руб.$19,991465,27 руб.50%с GoldTom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2$6,99512,37 руб.$3,49255,82 руб.50%с GoldTransference™$24,991831,77 руб.$6,24457,39 руб.75%с GoldValiant Hearts: The Great War$14,991098,77 руб.$4,49329,12 руб.70%с GoldWhere the Snow Settles$10,49768,92 руб.$6,29461,06 руб.40%с GoldYakuza Kiwami$19,991465,27 руб.$4,99365,77 руб.75%с GoldYakuza Kiwami 2$17,991318,67 руб.$4,49329,12 руб.75%с GoldYoku’s Island Express$19,991465,27 руб.$4,99365,77 руб.75%с GoldZOMBI$19,991465,27 руб.$3,99292,47 руб.80%с GoldAnima: Gate of Memories — Arcane Edition$29.992198 руб.$14.991099 руб.50%Anima: Gate of Memories — The Nameless Chronicles$19.991465 руб.$7.9579 руб.60%ATLAS (Game Preview)$29.992198 руб.$9.8718 руб.67%Бэтмен: враг внутри — The Complete Season (Episodes 1-5)$14.991099 руб.$3.74274 руб.75%Colossus Down$17.991319 руб.$8.9652 руб.51%Golf Club: Wasteland$9.99732 руб.$6.6484 руб.34%Jeopardy! PlayShow$24.991832 руб.$14.991099 руб.40%Jump King$12.99952 руб.$6.4469 руб.51%KAMIKO$4.29314 руб.$2.5183 руб.42%Kid Tripp$3.99292 руб.$0.966 руб.77%Rugby League Live 4$49.493628 руб.$24.741813 руб.50%Scrap Garden$6.99512 руб.$5.2381 руб.26%Shantae and the Pirate’s Curse$19.991465 руб.$9.99732 руб.50%She Sees Red Interactive Movie$9.99732 руб.$2.9213 руб.71%Super Hydorah$19.991465 руб.$6.9506 руб.65%TEKKEN 7 — DLC10: Zafina$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC11: Ganryu$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC12: Leroy Smith$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC13: Frame Data Display$2.99219 руб.$1.4103 руб.53%TEKKEN 7 — DLC14: Fahkumram$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC15: CAVE OF ENLIGHTENMENT$2.99219 руб.$1.4103 руб.53%TEKKEN 7 — DLC16: Kunimitsu$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC17: Vermilion Gates$2.99219 руб.$1.4103 руб.53%TEKKEN 7 — DLC18: Lidia Sobieska$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC19: Island Paradise$2.99219 руб.$1.4103 руб.53%TEKKEN 7 DLC 1 Ultimate TEKKEN BOWL & Additional Costumes$13.991025 руб.$6.9506 руб.51%TEKKEN 7 DLC 2 Geese Howard Pack$7.99586 руб.$3.9286 руб.51%TEKKEN 7 — DLC3: Noctis Lucis Caelum Pack$7.99586 руб.$3.9286 руб.51%TEKKEN 7 — DLC4: Anna Williams$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC5: Lei Wulong$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC6: Craig Marduk$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC7: Armor King$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC8: Julia Chang$5.99439 руб.$2.9213 руб.52%TEKKEN 7 — DLC9: Negan$7.99586 руб.$3.9286 руб.51%TEKKEN 7 Eliza Character$4.99366 руб.$2.4176 руб.52%The Surge: A Walk in the Park$4.99366 руб.$3.7271 руб.26%The Surge — The Good, the Bad and the Augmented Expansion$4.99366 руб.$3.7271 руб.26%The Telltale Batman Shadows Edition$29.992198 руб.$7.49549 руб.75%TY the Tasmanian Tiger™ 2: Bush Rescue™ HD$29.992198 руб.$19.41422 руб.35%War Thunder — Набор Rooikat 105$59.994397 руб.$29.92192 руб.50%War Thunder — Набор Су-7БМК$59.994397 руб.$29.92192 руб.50%War Thunder — Набор Super AMX-30$59.994397 руб.$29.92192 руб.50%Warframe®: Первоначальный набор$14.991099 руб.$10.0733 руб.33%World War Z — Explorer Weapon Skin Pack$4.99366 руб.$3.7271 руб.26%World War Z: Aftermath — Zeke Hunter Weapons Pack$4.99366 руб.$3.7271 руб.26%