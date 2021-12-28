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Гарик Харламов живет рядом с бывшей женой

Гарик Харламов живет рядом с бывшей женой
Артист Гарик Харламов посмеялся над Кристиной Асмус. Шоумен в эфире «Ошуительного хоу» высмеял вместе с коллегами бывшую жену — актрису Кристину Асмус. В какой-то момент ведущий шоу, который был за кадром, произнес: «Сказочник Ханс Кристин Асмусен. Деревня Располовиново. Дом Харламова».
Гарик Харламов с бывшей женой После этого Гарик Харламов засмеялся от всей души. «Я жил в этой деревне», — заметил он. «Да и живешь», — напомнил Харламову его друг Ильич из группы Little Big. «Да и живу», — подтвердил Гарик Харламов. Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов развелся с женой, актрисой Кристиной Асмус. При этом свой дом он записал на их общую дочь. В нем сейчас живет Кристина Асмус с наследницей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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