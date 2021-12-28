Геймплей нового футбольного симулятора UFL для Xbox покажут в январе





В рамках мероприятия Gamescom в этом году студия Strikerz Inc (из Беларуси) представила новый футбольный симулятор — UFL. Тогда продемонстрировали только короткий тизер, а уже в январе разработчики обещают продемонстрировать полноценный геймплей. В Twitter-аккаунте создателей проекта появилась запись, в которой они анонсируют демонстрацию геймплея UFL на 27 января 2022 года, то есть примерно через месяц.

На данный момент об игре UFL мало информации. У разработчиков слоган проекта «Играй бесплатно, играй честно», и они обещают, что в игре не будет микротранзакций, которые влияют на игровой процесс. Сама игра будет распространяться условно-бесплатно.

Отметим, что на данный момент нет информации о том, на каком поколении приставок появится игра, но уже известно, что проект выйдет на первом этапе на Xbox и Playstation, а потом может добраться до PC.

January 27. UFL Gameplay Reveal. Mark the date! 🗓️ pic.twitter.com/5x73pugr3D — UFL (@UFLgame) December 27, 2021

Ниже можно видеть ролик, как в игре UFL будет выглядеть Роберто Фирмино, который является одним из амбассадоров для проекта.

There’s something that #UFL want you to know, our next ambassador his name is Bobby Firmino! Check out Bobby's in-game look in the short video we've prepared. Si Señor! Stay tuned, as there's more news to come #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/FQPRtOBvQn — UFL (@UFLgame) October 17, 2021



