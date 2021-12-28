Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Геймплей нового футбольного симулятора UFL для Xbox покажут в январе

Геймплей нового футбольного симулятора UFL для Xbox покажут в январе


В рамках мероприятия Gamescom в этом году студия Strikerz Inc (из Беларуси) представила новый футбольный симулятор — UFL. Тогда продемонстрировали только короткий тизер, а уже в январе разработчики обещают продемонстрировать полноценный геймплей. В Twitter-аккаунте создателей проекта появилась запись, в которой они анонсируют демонстрацию геймплея UFL на 27 января 2022 года, то есть примерно через месяц.

На данный момент об игре UFL мало информации. У разработчиков слоган проекта «Играй бесплатно, играй честно», и они обещают, что в игре не будет микротранзакций, которые влияют на игровой процесс. Сама игра будет распространяться условно-бесплатно.

Отметим, что на данный момент нет информации о том, на каком поколении приставок появится игра, но уже известно, что проект выйдет на первом этапе на Xbox и Playstation, а потом может добраться до PC.

Ниже можно видеть ролик, как в игре UFL будет выглядеть Роберто Фирмино, который является одним из амбассадоров для проекта.


# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В Госдуме и Общественной палате отреагировали на внесение Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
В Госдуме и Общественной палате отреагировали на внесение Netflix в
Лунный день сегодня 29 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 29 декабря 2021 года
В «Смене» определили лучший проект марафона «Лидеры меняют мир»
В «Смене» определили лучший проект марафона «Лидеры меняют мир»
В 2022 году не менее 1,5 млн россиян присоединятся к сдаче норм ГТО – Дмитрий Чернышенко
В 2022 году не менее 1,5 млн россиян присоединятся к сдаче норм ГТО –
Рита Дакота была шокирована решением дочери
Рита Дакота была шокирована решением дочери
Шура шокировал организаторов шоу
Шура шокировал организаторов шоу
Геймплей нового футбольного симулятора UFL для Xbox покажут в январе
Геймплей нового футбольного симулятора UFL для Xbox покажут в январе
Microsoft приветствует новых игроков в «семье Xbox», многие получают консоль в подарок
Microsoft приветствует новых игроков в «семье Xbox», многие получают
Девушка поняла, что за ней следят, когда заметила странные оповещения на смартфоне — такое может случиться с каждым
Девушка поняла, что за ней следят, когда заметила странные оповещения
Сепаратор: ручной или автоматический?
Сепаратор: ручной или автоматический?
SKODA KODIAQ – комфортный семейный кроссовер
SKODA KODIAQ – комфортный семейный кроссовер
Стиль зумеров и тиктокеров: если бы наши звезды попали на советский новогодний утренник — Снежинки и Снегурочки на новый лад
Стиль зумеров и тиктокеров: если бы наши звезды попали на советский

Топ на сегодня

Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного рейтинга Barclay Hedge по итогам октября 2021
Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного
Максим Галкин показал домашнее видео из бассейна
Максим Галкин показал домашнее видео из бассейна
Мексиканский миллиардер призвал инвестировать в биткоин
Мексиканский миллиардер призвал инвестировать в биткоин
Сергей Жорин - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)
Сергей Жорин - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера
Похитители ASIC-майнеров из Ангарска предстанут перед судом
Похитители ASIC-майнеров из Ангарска предстанут перед судом

Еще по теме

Игра Queen’s Quest 5 доступна бесплатно на Xbox
INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году
Planet of Lana – новый консольный эксклюзив для Xbox One и Xbox Series X | S
Официально: Edge of Eternity доберется до Xbox в начале 2022 года