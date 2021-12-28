Глава ФоРГО подвел политические итоги 2021 года

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса, выборы в Госдуму, народная программа "Единой России" и развитие волонтерского движения в стране стали основными политическими событиями 2021 года. Об этом в ходе круглого стола "2021. Политические итоги года", проводившегося под эгидой ЭИСИ, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По его словам, уходящий год ознаменовался для России целым рядом крупных политических событий на фоне пандемии коронавируса, который, безусловно, внес свои коррективы. Все они сформировали вектор развития нашей страны на ближайшее будущее.



Главным событием во внутриполитической жизни политолог назвал очередные выборы в Госдуму, состоявшиеся в сентябре. Комментируя их, Костин выделил внедрение дистанционной системы голосования (ДЭГ). Электронное голосование оказалось во многом удобнее обычного похода на участок, что в целом позволило повысить явку, а кандидатам, которые озаботились призывом к своим сторонникам голосовать через "Госуслуги", — обеспечить тотальное преимущество на участках ДЭГ.

Кроме того, Константин Костин отметил переориентацию "ЕР" конкретно на запросы жителей страны. Народная программа партии на этих выборах предложила российскому обществу беспрецедентную идею о том, что именно они могут формировать вектор развития страны на ближайшие 5 лет. Программа нашла большой отклик у избирателей, чем и объясняется такой успех "Единой России" на прошедших выборах.

Отдельно Костин отметил развитие волонтерского движения в России в 2021 году. На фоне пандемии коронавируса участие добровольцев в крупных общественных проектах стало большой помощью в противостоянии COVID-19. Волонтеры развозили врачей, формировали продуктовые наборы для пожилых, организовывали специальные мероприятия. Кроме того, добровольцы сыграли существенную роль в тушении лесных пожаров в России этим летом.