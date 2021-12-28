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Huobi Research: GameFi-приложения возродили интерес к блокчейн-играм

Huobi Research: GameFi-приложения возродили интерес к блокчейн-играм


Исследовательское подразделение биткоин-биржи Huobi связало растущий интерес к играм на основе блокчейна с прямым влиянием развития GameFi.



GameFi подразумевает использование NFT, DeFi и других элементов в рамках концепции Play-to-Earn.


Исследователи напомнили, что в конце 2017 года популярная игра CryptoKitties на базе Ethereum достигла пиков в 140 000 ежедневных активных пользователей и 180 000 суточных транзакций. Однако в течение нескольких месяцев оба показателя обвалились более чем на 90%.


Количество ежедневных активных пользователях CryptoKitties и объемы торгов. Данные: Huobi Research.

Эксперты отметили, что с июня 2021 года начался бурный рост GameFi-проектов на базе блокчейна. В качестве примера, они привели NFT-игру Axie Infinity. Через несколько месяцев после запуска ее суточный доход достиг $9,72 млн, превзойдя показатель Honor of Kings от Tencent.


https://forklog.com/chto-takoe-axie-infinity/

"Рейтинги dapp показывают, что пять из девяти лучших приложений представляют GameFi. С лета этого года количество уникальных пользователей сектора превзошло показатель DeFi", — подчеркнули эксперты.


Концепция Play-to-Earn не нова. Она давно вошла в игровую индустрию, например, реализована в World of Warcraft или League of Legends. Но, по мнению исследователей, успех нового поколения блокчейн-игр обеспечили именно элементы GameFi, позволяющие перенести заработанную ценность в реальный мир.


В Huobi Research выделили главный фактор успеха — снижение транзакционных издержек во внутриигровой экономике. 


Методы снижения транзакционных издержек в GameFi. Данные: Huobi Research.

Эксперты Huobi Research указали два основных аспекта, за счет которых это достигнуто: свободная торговля игровыми материалами и внутриигровой валютой. Третий важный момент — обеспечение прав собственности через NFT.


"Это не только сравнительное преимущество, которого у разработчиков традиционных игр никогда не было, но и отражение истинной ценности технологии блокчейн в игровой индустрии", — отметили в Huobi Research.    


Напомним, годовой доход сектора метавселенных Web 3.0 в ближайшее время может достигнуть $1 трлн, согласно прогнозу специалистов Grayscale Investment.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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