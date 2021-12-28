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Игорь Крутой обнародовал имя своего внука и признался, что был против

Игорь Крутой обнародовал имя своего внука и признался, что был против
67-летний композитор Игорь Крутой приехал в гости к сыну с подарками и озвучил имя внука. Игорь Крутой во второй раз стал дедушкой. В середине ноября у его внебрачного сына Якова случилось пополнение — в семье родился мальчик. Долгое время родители не могли придумать имя наследнику, перебирали десятки вариантов и наконец-то решились. Имя крохе выбрали не так давно, но какое-то время держали его в секрете. Тайну раскрыл знаменитый дедушка. Крутой приехал в гости к сыну и внуку и записал с крохой трогательное видео. Оказывается, Яков назвал сына в честь отца — Игорем, но артист выбор не поддержал и даже отговаривал молодых родителей.
Игорь Крутой с внуком и его полным тезкой «Прошло несколько дней с того момента, как самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев получил данное ему родителями имя — Игорь… Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора», — поделился композитор.
Игорь Крутой показывает внука своей дочери Саше «Отговаривал по причине того, что быть моим полным тезкой ко многому обязывает, и, в первую очередь — становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет…», — рассуждает артист. Но никаких доводы дедушки не подействовали — родители мальчика единогласно решили, что сын будет полной тезкой дедушки, так что в свидетельстве о рождении у малыша записано Игорь Яковлевич Крутой.
Игорь Крутой с внуком «Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука. Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой своего деда, была несколько неожиданной: он обделался и подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму…» — поделился 67-летний композитор. «Больше всего мне хотелось бы, чтобы мой младший внучок стал, прежде всего, хорошим парнем, уважающим людей старше себя, неравнодушным к чужой беде, прекрасным профессионалом в деле, которое будет приносить ему моральное и материальное удовлетворение», — рассуждает артист. Он приготовил для крохи подарки и признается, что роль Дедушки Мороза ему очень по душе.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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