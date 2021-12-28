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Игорь Николаев похвастался успехами дочери и расстроил своим видом

Игорь Николаев похвастался успехами дочери и расстроил своим видом
61-летний музыкант Игорь Николаев появился на первом в своей жизни отчетном концерте 6-летней дочери Вероники и сыграл вместе с ней на пианино. Игорь Николаев похвастался в nstagram музыкальными талантами своей младшей дочки – 6-летней Вероники. Девочка пошла по стопам родителей и с юных лет поет и даже сочиняет собственные композиции. Одно из своих произведений наследница артиста рискнула представить публике при поддержке звездного отца.
Игорь Николаев играет с дочерью Вероникой «На первом в своей жизни отчетном концерте в студии прекрасной пианистки ученица О. Е. Мечетиной подготовительной группы музыкальной школы Вероника Николаева сыграла пьесу собственного сочинения «Мама, приезжай!». Огромным счастьем было сыграть в четыре руки с юным композитором! А первые аплодисменты и овации – бесценны!»— рассказал Николаев, опубликовав видео с совместного выступления с Вероникой.
Игорь Николаев играет с дочерью Вероникой Поклонники похвалили музыкальное дарование девочки, но не могли не обратить внимание на то, как постарел певец за последнее время. В кадре артист показался без привычного звездного лоска, так что было можно заметить, что он сильно поправился, обрюзг и рядом с дочкой казался, скорее, ее дедушкой, а не папой. «Николаев здесь на себя не похож !», отметили поклонники.
Игорь Николаев играет с дочерью Вероникой Кстати, почитатели таланта Николаева уже давно беспокоятся за здоровье музыканта. Еще летом появились слухи, что певец чувствует себя не очень хорошо. Такие разговоры возникли после того, как его супруга, Юлия Проскурякова, выложила видео с их летнего отдыха. Всем сразу бросилось в глаза, что артист тяжело ходит и с трудом поспевает за молодой женой и дочкой. Не исключено, что проблемы с ногами у Николаева возникли из-за лишнего веса, который, наверняка, не лучшим образом сказывается и на сердечно-сосудистой системе звезды эстрады.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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