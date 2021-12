Игры Xbox Game Studios в списке самых прибыльных Steam за год





Игровой сервис Steam остается самым популярным на PC, и в этом году компания Microsoft начала максимально активно с ним взаимодействовать, в плане выпуска игр Xbox Game Studios. Теперь команды Xbox выпускают свои игры не только на Xbox и PC, но и в Steam, где они имеют хорошие продажи, как можно понять из еженедельных сводок.

Steam представил сегодня самые успешные с точки зрения прибыли игры за год, и там оказалось немало проектов Xbox Game Studios.

Лидеры продаж Steam за год

Здесь собраны самые прибыльные игры Steam в 2021 году. Учитываются не только прямые продажи самих игр, но и продажи внутри игры. Игры разбиты на три группы — платина (1-12 в ТОПе), золото (13-24 в ТОПе), серебро (25-40 в ТОПе) и бронза (41-100 в ТОПе). Ознакомиться со всеми списками можно здесь, мы же приведем информацию о тех играх, которые получили платину и золото — среди них немало проектов Xbox Game Studios.

Платиновые игры:

PUBGRainbow Six SiegeDestiny 2Counter-Strike: Global OffensiveGrand Theft Auto VDota 2ValheimBattlefield 2042Naraka: BladepointNew WorldApex LegendsDead by Daylight

Золотые игры:

Лучшие новинки Steam за год

Red Dead Redemption 2The Elder Scrolls OnlineWarframeRustWar ThunderFinal Fantasy XIV OnlineFIFA 22Back 4 BloodIt Takes Two

Этот список состоит только из двух разделов: платиновые игры и золотые игры. Проекты отобраны по объёму выручки за первые две недели после выпуска.

Платиновые игры:

OutridersBattlefield 2042Back 4 BloodMass Effect Legendary EditionNaraka: Blade PointFarming Simulator 22Resident Evil VillageNew WorldValheim

Золотые игры:

Pathfinder: Wrath of the RighteousFootball Manager 2022IcarusNieR: Replicant ver.1.22474487139…Days GoneTale of ImmortalF1 2021BiomutantIt Takes TwoTales of AriseGuilty Gear StriveHumankindDeathloop

Интересно отметить, что в списке лучших новинок Steam за год на платиновых местах оказалось сразу 3 игры Xbox Game Studios. Отметим, что в списках можно видеть и проект Deathloop, который был выпущен Bethesda, входящей теперь в состав Xbox.