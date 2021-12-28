Инна Маликова в 44 года сумела получить право на пенсию

Сестра музыканта Дмитрия Маликова, 44-летняя певица Инна Маликова отсудила у Пенсионного фонда право на досрочную пенсию по старости. Басманный суд Москвы удовлетворил иск 44-летней певицы Инны Маликовой к подразделению Пенсионного фонда о праве на досрочную страховую пенсию по старости. Как пишет «МК», иск был подан в начале августа, его рассмотрение состоялось на днях. Маликова не стала комментировать иск, отослав журналистов к отцу, руководителю ВИА «Самоцветы» Юрию Маликову, который занимается стажем артистки. По закону, артистам-вокалистам, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет, положена досрочная пенсия. Инна воспользовалась своим правом и вроде бы все законно, но, что называется, осадочек остался. Россияне в комментариях не стесняются в выражениях и «уработалась» — это самое безобидное, что звучит в адрес певицы, да и пенсионной системы в целом.Пенсия артистки меньше, чем 50 тысяч рублей, по крайней мере об этом рассказал ее отец Юрий Маликов.Юрий Маликов с женой, Дмитрий и Инна Маликовы «Она в 16 лет пошла работать на эстраду и согласно государственным законам, ей положена пенсия. Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию? И мы подали документы. Там через суд пришлось. Я, например, стал получать пенсию через 20 лет, а супруга моя, мама Инны, в 37 лет ушла на пенсию как артистка балета. Что же в этом такого? Пусть люди почитают законы, так положено, чтобы же завидовать и считать чужие деньги», — цитирует Woman.ru Юрия Маликова. Он отмечает, что многим сейчас приходится нелегко. Если до пандемии постоянно были концерты, то сейчас в лучшем случае у Инны и ее коллектива «Новые самоцветы» одно-два выступления. «Жизнь артиста только кажется безобидной и красивой. Постоянно зовут куда-то выступать, но бесплатно. А еще Инна пару раз в месяц куда-то едет, то ли в Тульскую, то ли в Тверскую область в дом престарелых. Везет подарки, вещи, но не кричит об этом. И вся эта пенсия туда и уйдет. Никаких обид и зависти быть не должно», — говорит артист.Юрий и Инна Маликовы «Кажущиеся доходы перекрывают все расходы. А в последние два года музыканты, которые зарабатывали небольшие деньги, вообще уходят из профессии. А Инна скромно работает, содержит коллектив, который с ней 15 лет вместе!», — говорит Юрий Маликов. «Вот вы знаете, что на телевидении артисты выступают бесплатно? Леня Агутин недавно сказал, что отказывается от многих предложений. Ведь тратишь уйму времени, а ничего не получаешь за это. И какой со всего толк? Реклама? Каналов уйма, толи тебя увидят, толи нет. Вот в 70-е, когда мы на „Песне года“ спели и гремим потом на всю страну — вот это реклама. А сегодня это потеря времени», — заключил артист.