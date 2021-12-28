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Инсайдер: Doom Slayer появится в Fortnite в ближайшее время

Инсайдер: Doom Slayer появится в Fortnite в ближайшее время


Fortnite уже давно стал платформой, где могут пересечься друг с другом персонажи самых разных игровых франшиз. Не так давно в Fortnite появился Человек-Паук и герои Gears of War. А вскоре планируют добавить и главного героя серии Doom, о чем говорит инсайдер Джефф Грабб.

В рамках подкаста на XboxEra Джефф Грабб заявил, что в Fortnite стоит ожидать персонажа Doom Slayer из Doom. Он отметил, что не знает точных сроков, когда появится персонаж, указав, что из-за сложностей с лицензионными правами никогда заранее нельзя угадать, как скоро тот или иной персонаж появится в игре. Отдельно Джефф Грабб отмечает, что «больше персонажей Microsoft / Bethesda будет появляться в Fortnite».


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Напомним, что Fortnite — условно-бесплатная игра, которая недавно была обновлена до Unreal Engine 5.

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По материалам: newxboxone

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