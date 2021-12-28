Инсайдер: Разработка эксклюзивной для Xbox игры Everwild в «беспорядке»





Про игру Everwild в 2021 году было слышно только то, что проект находится буквально в «производственном аду». Игру анонсировали в 2019 году CGI-трейлером. В 2021 году появлялась информация, что разработка ее идет уже, как минимум, 5 лет. В том же 2021 году инсайдеры сообщали, что разработка игры перезапущена буквально с нуля, хотя Microsoft отрицала, что проблемы столь серьезные.

Теперь же известный игровой инсайдер Джефф Грабб в очередной раз комментирует проблемы с игрой Everwild. В рамках подкаста XboxEra Джефф Грабб заявил, что после перезагрузки разработки проекта команда Everwild никак не может до конца понять, куда им с ним двигаться. По сути, у игры теперь нет основной концепции, до сих пор руководители команды не могут определиться, как должна выглядеть финальная версия Everwild. Джефф Грабб отметил, что кроме как «беспорядок» такую разработку назвать нельзя.

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Отметим, что у игры Everwild все еще нет даже предполагаемой даты релиза. В первом трейлере проекта, который показывали в 2019 году, игра задумывалось как нечто, где предстоит исследовать удивительный фантастический мир.