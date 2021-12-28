Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного рейтинга Barclay Hedge по итогам октября 2021

Вадим Карасев

По итогам октября 2021 года стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» вошли в Топ международного рейтинга Barclay Hedge* в нескольких категориях.

Рублевая стратегия «Энергия» с результатом +15,41% за месяц - лидер рейтинга Barclay Hedge в четырех категориях:

• 1 место в категории «Трейдеры на Финансовом и рынке драгоценных металлов с объёмом средств под управлением до $10 млн»;

• 1 место в категории «Алгоритмические торговые системы»;

• 1 место в категории «Краткосрочные торговые стратегии»;

• 1 место в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением до $10 млн».

Инструменты стратегии: фьючерсные контракты Срочного рынка Московской биржи на различные классы активов - фондовые индексы и акции, товарные фьючерсы, фьючерсы на валюту и т.д.

Международная стратегия NC3816 занимает первую и вторую позиции рейтинга с результатом за месяц +14,70% в USD:

• 1 место в категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем с объемом средств под управлением до $10 млн;

• 2 место в категории «Краткосрочные торговые стратегии»;

• 2 место в категории «Алгоритмические торговые системы»;

• 2 место в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением до $10 млн».

Стратегия NC3816 предназначена только для квалифицированных инвесторов. Инструменты стратегии: 86 фьючерсных контрактов на различные классы активов: страновые индексы и акции, товарные фьючерсы, курсы валют, процентные ставки и энергоносители. Стратегия оперирует на 19 международных биржах.

Стратегии «Алго Капитал» разработаны на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами основан на применении технологии обработки больших объёмов данных, элементах машинного обучения и искусственного интеллекта. Результаты стратегий подтверждены международным аудитом.

*Barclay Hedge – международная база данных инвестиционных фондов. Ресурс специализируется на составлении и публикации рейтингов эффективности работы институциональных инвесторов по всему миру. Компания основана в 1985 году.