Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного рейтинга Barclay Hedge по итогам октября 2021

Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного рейтинга Barclay Hedge по итогам октября 2021

По итогам октября 2021 года стратегии количественного инвестирования «Алго Капитал» вошли в Топ международного рейтинга Barclay Hedge* в нескольких категориях.

Рублевая стратегия «Энергия» с результатом +15,41% за месяц - лидер рейтинга Barclay Hedge в четырех категориях:

• 1 место в категории «Трейдеры на Финансовом и рынке драгоценных металлов с объёмом средств под управлением до $10 млн»;

• 1 место в категории «Алгоритмические торговые системы»;

• 1 место в категории «Краткосрочные торговые стратегии»;

• 1 место в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением до $10 млн».

Инструменты стратегии: фьючерсные контракты Срочного рынка Московской биржи на различные классы активов - фондовые индексы и акции, товарные фьючерсы, фьючерсы на валюту и т.д.

Международная стратегия NC3816 занимает первую и вторую позиции рейтинга с результатом за месяц +14,70% в USD:

• 1 место в категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем с объемом средств под управлением до $10 млн;

• 2 место в категории «Краткосрочные торговые стратегии»;

• 2 место в категории «Алгоритмические торговые системы»;

• 2 место в категории «Управляющие СТА с объёмом средств под управлением до $10 млн».

Стратегия NC3816 предназначена только для квалифицированных инвесторов. Инструменты стратегии: 86 фьючерсных контрактов на различные классы активов: страновые индексы и акции, товарные фьючерсы, курсы валют, процентные ставки и энергоносители. Стратегия оперирует на 19 международных биржах.

Стратегии «Алго Капитал» разработаны на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами основан на применении технологии обработки больших объёмов данных, элементах машинного обучения и искусственного интеллекта. Результаты стратегий подтверждены международным аудитом.

*Barclay Hedge – международная база данных инвестиционных фондов. Ресурс специализируется на составлении и публикации рейтингов эффективности работы институциональных инвесторов  по всему миру. Компания основана в 1985 году.

# Экономика

Последние новости

Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного рейтинга Barclay Hedge по итогам октября 2021
Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного
Игорь Крутой обнародовал имя своего внука и признался, что был против
Игорь Крутой обнародовал имя своего внука и признался, что был против
Гарик Харламов живет рядом с бывшей женой
Гарик Харламов живет рядом с бывшей женой
5 вещей, от которых нужно отказаться в январе 2022 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в январе 2022 года, чтобы стать
Знаки Зодиака, которых ждет удача в январе 2022 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в январе 2022 года
Девушка потратила $5000 чтобы украсить свой дом к Новому году и показала, что из этого вышло, а получилась настоящая сказка
Девушка потратила $5000 чтобы украсить свой дом к Новому году и
5 причин, по которым иностранцы не хотят переезжать в Россию
5 причин, по которым иностранцы не хотят переезжать в Россию
Правительство России направит регионам в ближайшие два года более 91,6 млрд рублей на капремонт и оснащение школ
Правительство России направит регионам в ближайшие два года более
Малая академия естественно-научного образования УлГПУ вошла в число победителей Ассамблеи «Приближая будущее»
Малая академия естественно-научного образования УлГПУ вошла в число
Вещества из красных водорослей мешают вирусам заражать клетки
Вещества из красных водорослей мешают вирусам заражать клетки
Оззи Осборн анонсировал выпуск NFT-коллекции летучих мышей
Оззи Осборн анонсировал выпуск NFT-коллекции летучих мышей
Ночной клуб в Майами купил NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club за $400 000
Ночной клуб в Майами купил NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club за

Топ на сегодня

Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с красавцем-манекенщиком
Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
Тимоти Шаламе — 26 лет. Вспоминаем модные образы актера, которые покорили нас не меньше, чем когда-то сцена с персиком
Тимоти Шаламе — 26 лет. Вспоминаем модные образы актера, которые

Еще по теме

На базе СКА прошло первенство академии по армейскому рукопашному бою
Торговые стратегии форекс 2016
МГУ попал в первую сотню мирового рейтинга RUR по гуманитарным наукам
В Национальном рейтинге университетов МГУ победил по двум статьям