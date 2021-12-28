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"Испортила мне карьеру": Малиновская назвала Дану Борисову "куском дерьма"

"Испортила мне карьеру": Малиновская назвала Дану Борисову "куском дерьма"

40-летняя Маша Малиновская резко высказалась о своей коллеге Дане Борисовой, назвав ее "куском дерьма", сообщает "СтарХит".

Несколько лет назад Дана Борисова на одном из телешоу обвинила Малиновскую в том, что она якобы употребляет запрещенные вещества, после чего у последней начались проблемы в жизни. Блондинки по-прежнему не могут наладить свои отношения.

"Проблема в том, что вся эта история очень сильно повлияла на здоровье моей мамы. Но я сейчас не хотела бы углубляться в это. Я категорически не готова к какому-то диалогу с Даной, ибо для меня это как пить из лужи. Дана испортила мне репутацию, карьеру. Когда этот кусок дерьма оклеветала меня, к моей маме в Смоленск приехали журналисты. Я стояла на кухне, жарила блины. Звонок в домофон, маму спрашивают: "Как вы относитесь к тому, что ваша дочь наркоманка?" В итоге у мамы был гипертонический криз, в тот день мы дважды вызывали скорую", — заявила Малиновская на YouTube-канале "Арена".

Маша Малиновская ранее обвинила в провокации Дану Борисову и Рустама Солнцева, которые подозревали ее в злоупотреблении запрещенными веществами. По словам Малиновской, она не видит другого выхода, "как дать им в табло", после всего сказанного ими в ее адрес.

"Мне обидно. Я считаю ее [Дану] недоразумением. У нее отнимают ребенка, а она падает, будучи пьяной. Дану уговорил Андрей, она согласилась, что у нее есть проблемы. "Я страдаю, я зависимая, я готова лечиться", — говорит она сейчас. Поехала в Таиланд, взяв с собой запрещенные вещества... Мне ее жалко, она нездорова. Дану и раньше считали дурочкой. Теперь ей уже за 40, но ума не прибавилось. А этот Рустам Солнцев, который снимает видео? Обрюзглый, в майке-алкоголичке. Утверждает, что я его подруга. Чувак, я тебя не знаю. Какие наркотики? Думаешь ли ты своей силиконовой башкой?" — заявила Малиновская.

Взбешенная Малиновская в порыве гнева назвала также Борисову "неинтересным говном" и спела ей песню "Гоп-стоп". По словам Малиновской, ее мать чуть было не умерла от инфаркта, услышав слова Борисовой о наркозависимости дочери.

Однако сама Дана Борисова по-прежнему утверждала, что Малиновской требуется специализированное лечение. "У тебя замашки пошлые, и ты ругаешься, от этого, кстати, тоже могут отучить на реабилитации. Может, у тебя наконец-то и речь наладится? Ты говоришь так, как будто находишься "в употреблении". Я понимаю тебя. Маше я хочу сказать, что не стыдно болеть, стыдно не выздоравливать. Я сделала этот шаг и публично признала свою проблему. У нее заторможенная речь и беспокойный взгляд", — заявила Борисова.

Как писал NEWSTES, ранее Дана Борисова пригрозила сотрудникам аэропорта раздеться из-за задержки рейса.

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По материалам: uposters.ru

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