Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл" оскорбил квир-сообщество и за что оправдывался Моргенштерн

Вадим Карасев

Публично извиняться, как выясняется, — целое искусство. Кому-то из героев нашего предновогоднего обзора итогов года удалось сделать это так, чтобы избежать дальнейшего развития скандалов и конфликтов. Другим же извинения не особенно помогли. Вспоминаем, кто и за что просил прощения в уходящем году — и как все это закончилось.

"Вкусвилл" и герои рекламы

Этим летом мы узнали, что за рекламу с участием не самых обычных героев отечественный бренд может и поплатиться. Сеть супермаркетов "Вкусвилл" разместила на своем сайте и в соцсетях статью "Рецепты семейного счастья", в которой постоянные покупатели магазинов рассказывали о любимых продуктах. Среди героев материала оказалась однополая пара: впечатлениями о покупках делились женщина по имени Юма, две ее дочери и невеста одной из дочек. Это был первый случай, когда столь крупный российский бренд поддержал движение ЛГБТ+ (возможно, по случаю Pride Month, которому тогда посвящали посты многие глобальные компании).

В России же далеко не все прониклись настроениями Месяца гордости. На "Вкусвилл" сразу же обрушился поток негатива: сеть обвиняли в "гей-пропаганде", кто-то призывал бойкотировать супермаркеты. Другие, наоборот, хвалили бренд за смелость. Сами героини статьи тоже получали в свой адрес как слова поддержки, так и оскорбления с угрозами. Вскоре пост исчез из соцсетей "Вкусвилла", а руководство опубликовало текст с извинениями:

На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников... Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти,

— говорилось в посте.





Героини рекламы "Вкусвилла"

Теперь уже на сеть магазинов посыпались обвинения другого характера — "Вкусвилл" обвиняли в трусости и гомофобии. Недовольство такой реакцией руководства выразили и некоторые знаменитости, включая Ксению Собчак.

На репутации бренда скандал сказался не лучшим образом. Героини рекламы же в конце концов признались, что из-за хейта вынуждены были покинуть страну и перебраться в Испанию всей семьей. Примерно через полгода после громкой истории Юму включили в список самых влиятельных женщин мира по версии BBC. Там же фигурируют правозащитница Малала Юсуфзай, филантроп и предпринимательница Мелинда Гейтс, модельер Вера Вонг, актриса Ребел Уилсон, жительницы Афганистана и другие.

Моргенштерн и слова про День Победы

В октябре гремела история о высказываниях Моргенштерна о Дне Победы. Рэпер вообще своими поступками нередко возмущает общественность, но тут, как говорится, и вовсе задел за живое. В почти трехчасовом интервью Ксении Собчак Алишер выразил мнение по поводу празднования 9 Мая:

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются доказать — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем.

Рэпер сказал, что победа в Великой Отечественной войне — это "круто", но "надо двигаться дальше" и чествовать новые победы — как, например, достижения в области технологий.

Этого было достаточно, чтобы вызвать негодование широких масс. Уже в день выхода интервью общественное движение "Ветераны России" заявило, что готовит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания рэпера.





Моргенштерн

Прокомментировали заявление Моргенштерна даже в Кремле. Дмитрий Песков предположил, что исполнитель произнес такие слова "не по злобе, а от незнания" и посоветовал ему пообщаться с ветеранами на эту тему. И упомянул о том, что Алишер должен нести моральную ответственность за свои высказывания.

На следующий день после того, как интервью было выпущено, Моргенштерн опубликовал пост с извинениями. Он пояснил, что уважает ветеранов, но некорректно формулирует мысли. Как добавил рэпер, в день свадьбы (когда и проводилась съемка) "голова работала тяжко".

Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важности и значимости события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и в освоении космоса, конечно, никто не написал. А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью,

— написал исполнитель.

Через месяц после скандала глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. На следующий день пресса объявила, что рэпер покинул Россию. Сейчас, по информации СМИ, он вместе с женой находится в ОАЭ.

Libresse и менопауза

Еще один знаменитый бренд, получивший в свой адрес много хейтерских комментариев в уходящем году, — это Libresse. Попытавшись, по словам представителей марки, соблюдать политкорректность, компания в одном из своих постов назвала эстроген самым известным половым гормоном "у людей, которые менструируют" (высмеивание этой формулировки, к слову, положило начало "отмене" Джоан Роулинг). Реакция была моментальной: кто-то в комментариях стал иронизировать по поводу того, что для обозначения таких людей есть и другие слова, кто-то обвинял бренд в неуважении к женщинам, кто-то призывал бойкотировать товары Libresse, а некоторые заподозрили компанию в попытке хайпануть. Были и те, кто марку поддержал, но позитивные комментарии практически затерялись в потоке критики.

Сглаживать ситуацию SMM-специалист марки не спешил: наоборот, стал достаточно резко отвечать на возмущенные комментарии — одних пользователей представитель бренда называл на "ты", других поздравлял "с менопаузой". На этом колкости не закончились, и дальше эсэмэмщик Libresse уже писал, что Илон Маск хочет улететь на Марс, потому что на Земле становится слишком много женщин с менопаузой.





Скрин из рекламы Libresse

Примерно через неделю бренд опубликовал пост с извинениями, где назвал свои шутки "отстоем" и попросил прощения у всех, "кому это причинило боль". Впрочем, под этим постом марку тоже в основном критиковали, а извинения сочли неискренними.

Сейчас, спустя полгода, бренду уже практически не припоминают ту историю, а интерес к его аккаунтам поутих: под постами в инстаграме Libresse снова по паре десятков комментариев (для сравнения, пост с упоминанием "людей, которые менструируют" набрал более двух тысяч комментов).





Отец Меган Маркл и сделка с прессой

Кто-то в этом году приносил извинения публике, а кто-то — своим родственникам. Отец Меган Маркл, Томас, снова был в центре внимания — и как раз по такому поводу. В марте, когда все обсуждали интервью Меган и Гарри Опре Уинфри, не стал молчать и отец герцогини Сассекской, чьи отношения с дочерью разрушились из-за его сотрудничества с таблоидами.

На волне всеобщего интереса к интервью Опре (где Меган говорила и о конфликте с отцом) Томас тоже пообщался с журналистами. Он не стал отрицать, что пошел на сделку с таблоидами по поводу постановочных фотографий, а также продавал прессе истории о Меган и Гарри. Объяснил это он не жаждой наживы, а своим отчаянием, связанным с навязчивым вниманием СМИ и нежеланием дочери с ним общаться.

В программе Good Morning Britain Томас рассказал, что "извинился за то, что произошло, по крайней мере 100 раз, но так и не получил ответа от Меган и Гарри ни в какой форме".

Я хотел бы еще раз сказать, что я сожалею о том, что я сделал... Итак, я готов увидеться в любое время. Я с радостью встретился бы с ними. Я определенно хотел бы увидеть своего внука,

— добавил Маркл в ходе интервью.

Судя по всему, публичные извинения никак не улучшили отношения. Уже летом Томас признавался прессе, что намерен через суд добиваться права видеть внуков. А сейчас, поговаривают, мужчина ведет переговоры с издательствами относительно выпуска книги, где хочет изложить "свою версию истории".





Меган Маркл с отцом

Евгений Гришковец и Земфира

В конце весны Евгений Гришковец высказался в адрес Земфиры, обсуждая ее альбом "Бордерлайн" в эфире телеканала "Дождь". Писатель отозвался о певице и ее творчестве так:

Она наркоманка, и это наркоманские песни.

Гришковец заявил, что Земфира "вытаскивает наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм" вместо того, чтобы подарить поклонникам хорошие песни.

Последовала реакция: Земфира подала в суд на Гришковца, пытаясь защитить свою честь и достоинство. В иске говорилось, что высказывания писателя "носят порочащий характер" и вредят репутации артистки, так как "не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З. Т. является "наркоманкой". Там же упоминалось о том, что слова писателя причинили исполнительнице физические и нравственные страдания, в том числе среди последствий — бессонница и нервные срывы. Певица потребовала в качестве компенсации морального вреда 1,5 миллиона рублей.





Земфира

В ответ на это Евгений записал видеообращение, где выразил готовность принести извинения. Свое высказывание он назвал необдуманным. Гришковец сказал:

Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев.

В декабре суд отклонил иск Земфиры. Гришковец прокомментировал новость так:

Я очень рад, что это закончилось. И рад, что ни я, ни Земфира не делали из этого публичного скандала. Давайте дальше заниматься творчеством.





Евгений Гришковец

Александр Вэнг и секс-скандал

Еще в конце 2020 года дизайнер Александр Вэнг стал фигурантом крупного скандала. После того как британский манекенщик Оуэн Муни рассказал о домогательствах со стороны дизайнера, в соцсетях появилось множество историй и от других моделей мужского пола, а также трансгендерных женщин. Многие люди утверждали, что были свидетелями сцен, когда Вэнг подсыпал своим жертвам наркотики, после чего склонял их к близости.

Поначалу модельер отвергал обвинения, называя их беспочвенными и лживыми. Но секс-скандал, как и следовало ожидать, ударил по его карьере, а в прессе публиковались новые рассказы людей, говоривших о том, что Вэнг к ним приставал.

В марте 2021-го дизайнер принес извинения тем, кого так или иначе травмировал своими действиями. При этом отметил, что согласен не со всеми обвинениями.

Я поддерживаю их право заявить о себе, и я внимательно выслушал то, что они сказали. Им было нелегко поделиться своими историями, и я сожалею, что поступил так, что причинил им боль. Хотя я не согласен с некоторыми деталями этих личных историй, я подам лучший пример и использую свою известность и влияние, чтобы побудить других не замалчивать подобное поведение. Жизнь состоит из того, чтобы учиться и расти над собой. Теперь я знаю это и стану лучше,

— пообещал Александр.

Адвокат Лиза Блум, представлявшая интересы одиннадцати предполагаемых жертв домогательств Вэнга, сообщила, что ее клиенты встретились с дизайнером и "выразили свою боль и обиду":

Мы принимаем извинения мистера Вэнга и движемся вперед. У нас нет дальнейших комментариев по этому поводу.

На вопросы журналистов о том, были ли заключены какие-либо соглашения, в том числе финансового характера, между модельером и ее клиентами, Блум отвечать отказалась.





Александр Вэнг

Элис Сиболд и несправедливо обвиненный

В ноябре мир поразила история Энтони Бродуотера, который провел 16 лет в тюрьме. Мужчину обвиняли в изнасиловании писательницы Элис Сиболд — преступление было совершено еще в начале 80-х. Лишь сейчас выяснилось, что за решеткой оказался не тот человек: Бродуотера суд признал невиновным.

В 1982-м мужчину сочли преступником в том числе и на основании показаний Элис: поначалу она указала на другого человека, но потом все же узнала насильника в Бродуотере. Из тюрьмы он в итоге вышел лишь в 1999-м. Сиболд в том же году выпустила автобиографический роман "Счастливая", где описывала историю с нападением. Книга положила начало карьере Элис, а вышедший спустя три года роман "Милые кости" (где тоже поднималась тема насилия) сделал ее настоящей звездой.

Интересно, что вновь расследовать дело начали по инициативе продюсера Тима Муччианте, взявшегося за экранизацию книги "Счастливая". Во время работы над сценарием он обнаружил нестыковки в той части, где Элис описывала ход судебного процесса. Продюсер поставил цель разобраться, что произошло в тот день на самом деле. Он нанял частного детектива, а в итоге дело отправили на пересмотр.

Спустя несколько дней после того, как Энтони оправдали, Элис Сиболд публично обратилась к Бродуотеру с извинениями. Она писала:

Больше всего я сожалею о том, что жизнь, которую вы могли бы прожить, была несправедливо отнята у вас. И я знаю, что никакие извинения не могут изменить того, что с вами произошло. Больше всего я надеюсь, что у вас и вашей семьи будет достаточно времени для исцеления.

По признанию Сиболд, она никоим образом не пыталась сломать чужую жизнь, а лишь хотела добиться справедливости. Энтони передал через своих юристов, что извинения Элис приняты.





Элис Сиболд

Ариана Лолаева и двойное извинение за шутку

В октябре интернет обсуждал выступление комиков Арианы Лолаевой и Александра Ни. Запись была сделана еще в прошлом году, но по какой-то причине только этой осенью стала поводом для разговоров. Недовольство вызвала шутка (причем произнесенная Александром Ни, а не Лолаевой), в которой осетинский пирог сравнили с женскими гениталиями. В комментариях разразилась буря: обвинения, угрозы, слова о том, что пирог для осетинского народа — не просто национальное блюдо, а важный элемент местного религиозного обряда.

Несмотря на то что шутку произносил Александр, именно Ариана взяла на себя ответственность за нее, сказав в своем видеообращении, что ее партнер не догадывался, "что задевает какие-то святые, сакральные вещи". Александр также принес извинения.

Но ролик, который записала девушка, не помог: по ее словам, она продолжала получать угрозы и оскорбления. Лолаевой пришлось закрыть свои аккаунты и снять второе видео.

Наказание за все это я уже понесла и буду нести дальше. Я лишилась работы, от меня отвернулись многие люди, и я потеряла родину. Родину, которая всегда была частью меня. Последнее, чего я хотела бы в своей жизни, — это быть врагом своего народа, который я искренне люблю, уважаю и ценю,

— говорила Ариана, упоминая о том, что "осознала весь масштаб трагедии".





Ариана Лолаева

Комик Мирзализаде и шутка про русских

Ариана Лолаева оказалась не единственным комиком, кому в этом году "прилетело" за шутки. Летом стендапера Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Поводом стало выступление, состоявшееся еще в марте. Там Идрак иронизировал на тему проблем, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда арендуют жилье. В своем монологе Мирзализаде рассказывал историю о том, как выбрасывал испачканный матрас, и пошутил в связи с этим о нечистоплотности русских.

Это вызвало недовольство в том числе телеканала "Царьград" и журналиста Владимира Соловьева. Комику стали угрожать, на него напали на улице. За "наказание" молодого человека в соцсетях даже объявляли награду в 50 тысяч рублей. Вскоре после административного ареста МВД объявило его "пожизненно нежелательным" для пребывания на территории РФ. Идрака лишили вида на жительство, которого он добивался в течение трех лет.

На суде в августе юморист не признал свою вину, однако принес извинения:

Намерения и умысла оскорбить я не имел, тем более я участвовал в юмористическом выступлении, где в первую очередь высмеивают что-то негативное, а смех — это главное оружие против любого негативного явления, потому что никто не любит быть высмеянным. Но я раскаиваюсь перед теми, кто увидел отрывки, вырванные из контекста, так как для них это звучало неподобающе. Я понимаю их чувства.

В поддержку Идрака был запущен флешмоб "Идрак не враг": коллеги стендапера, друзья и просто неравнодушные к ситуации призывали не доводить дело до суда и наказаний, но это не помогло.





Идрак Мирзализаде

Билли Айлиш и обвинения в расизме

Для того чтобы быть обвиненным в расизме, в наше время достаточно спародировать чей-нибудь акцент. Об этом теперь прекрасно знает Билли Айлиш, которая этим летом подверглась жесткой критике за неуважение к народам Азии. Один из пользователей разместил в TikTok видео, где певица подпевает песне исполнителя Tyler, The Creator и произносит слово, оскорбительное для людей азиатского происхождения. В другом ролике Айлиш, как посчитала публика, нарочно неправильно произносит слова, изображая азиатский акцент, а ее брат Финнеас пытается подражать речи темнокожих.

Многие из поклонников Билли писали о том, что разочарованы поведением своего кумира, они отписывались от артистки в соцсетях и даже называли ее "ненормальной".

Вскоре Айлиш опубликовала извинение и пояснила свой поступок:

Когда мне было 13 или 14 лет, я произнесла слово из песни, но тогда не знала, что оно унижает членов азиатского сообщества. Я потрясена и возмущена — и мне плохо оттого, что я когда-либо произносила это слово. О втором видео звезда сказала, что она в нем вовсе не пародирует азиатов, а всего лишь "несет какую-то ерунду, коверкая свой голос":

Я так дурачилась всю жизнь, с детства, разговаривая с домашними животными, друзьями и семьей. Это не подражание кому-либо, какому-либо языку, акценту или культуре.

Кстати, песня Tyler, The Creator, где и звучало слово, которое азиаты сочли оскорблением, вышла еще в 2011 году. Ее автор никаких претензий по этому поводу не получал, а вот Билли пришлось извиняться.





Билли Айлиш

Ирина Винер-Усманова и "мокрая курица"

Ирина Винер-Усманова, как известно, может высказываться на волнующие ее темы довольно жестко. При этом уточняет:

Вот многие говорят, что я злая. Я не злая — я справедливая, и дети это чувствуют,

— объяснила она Sports.ru.

Не самые приятные выражения в свой адрес услышали от Ирины Александровны гимнастки Дина и Арина Аверины, которые после неудачи на Олимпиаде в Токио едва не завершили карьеру. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике сама рассказывала в интервью "РИА Новости Спорт", как отреагировала на идею сестер уйти из спорта:

Я сказала: "Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре "Дина, ты наше золото" и повел на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду". Я сказала: "Вы как смеете, вы с ума сошли, вы будете подводить народ?.. Убью, быстро на тренировку". И они пришли.

Однако после эмоционального разговора Винер-Усманова, по словам Авериных, извинилась перед ними и "сказала, что была неправа". Дина и Арина также отметили, что благодарны наставнице за то, что она отговорила их покидать спорт.





Сестры Аверины и Ирина Винер-УсмановаМаргарита Дорошевич