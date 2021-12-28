Эксклюзивную лимитированную фигурку Funko Pop выпускают к 20-летию Halo





Funko Pop — известный бренд коллекционных фигурок, которые выходят по самым разным популярным франшизам. Анонсирована фигурка Funko Pop по серии Halo, приуроченная к ее 20-летию, которая появится в продаже в официальных магазинах Xbox Gear в строго лимитированном количестве.

Фигурку Funko Pop к 20-летию Halo можно будет купить отдельно или в комплекте с кружкой и брелоком. Продажи стартуют 28 декабря, сама фигурка показывает Мастера Чифа в его оригинальной броне MJOLNIR Mark V с уникальной матовой черной расцветкой. Фигурка поставляется в классической коробке Funko с подлинной наклейкой Xbox Gear Shop.

Не планируется, что фигурка Halo Funko Pop поступит в продажу в другие магазины, купить ее можно будет только в Xbox Gear.