Эти 9 игр получат оптимизацию до Xbox Series X | S в 2022 году





В 2021 году немало игр вышло в релиз сразу с оптимизацией до приставок нового поколения — Xbox Series X и Xbox Series S. Несколько десятков проектов были обновлены до новых приставок, получив улучшение в плане разрешения, частоты кадров или качества графики.

Некоторые разработчики не успели обновить свои игры до Xbox Series X | S в 2021 году, и они готовят к релизу обновление в 2022 году. Уже известно, как минимум, о 9 таких играх, вот их список:

Assetto Corsa Competizione — 24 февраляCyberpunk 2077 — 1 кварталTropico 6 — 31 мартаThe Witcher 3: Wild Hunt — 2 кварталCall of Duty: WarzoneDeliver Us The MoonGrand Theft Auto VHellpointSplitgate

Отметим, что это исключительно игры, которые уже вышли на Xbox One и работают на Xbox Series X | S за счет обратной совместимости.