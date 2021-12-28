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Эти 9 игр получат оптимизацию до Xbox Series X | S в 2022 году

Эти 9 игр получат оптимизацию до Xbox Series X | S в 2022 году


В 2021 году немало игр вышло в релиз сразу с оптимизацией до приставок нового поколения — Xbox Series X и Xbox Series S. Несколько десятков проектов были обновлены до новых приставок, получив улучшение в плане разрешения, частоты кадров или качества графики.

Некоторые разработчики не успели обновить свои игры до Xbox Series X | S в 2021 году, и они готовят к релизу обновление в 2022 году. Уже известно, как минимум, о 9 таких играх, вот их список:



Assetto Corsa Competizione — 24 февраля



Cyberpunk 2077 — 1 квартал



Tropico 6 — 31 марта



The Witcher 3: Wild Hunt — 2 квартал



Call of Duty: Warzone



Deliver Us The Moon



Grand Theft Auto V



Hellpoint



Splitgate

Отметим, что это исключительно игры, которые уже вышли на Xbox One и работают на Xbox Series X | S за счет обратной совместимости.

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По материалам: newxboxone

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