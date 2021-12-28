Эти 9 игр получат оптимизацию до Xbox Series X | S в 2022 году
Сегодня, 07:10
В 2021 году немало игр вышло в релиз сразу с оптимизацией до приставок нового поколения — Xbox Series X и Xbox Series S. Несколько десятков проектов были обновлены до новых приставок, получив улучшение в плане разрешения, частоты кадров или качества графики.
Некоторые разработчики не успели обновить свои игры до Xbox Series X | S в 2021 году, и они готовят к релизу обновление в 2022 году. Уже известно, как минимум, о 9 таких играх, вот их список:
Assetto Corsa Competizione — 24 февраля
Cyberpunk 2077 — 1 квартал
Tropico 6 — 31 марта
The Witcher 3: Wild Hunt — 2 квартал
Call of Duty: Warzone
Deliver Us The Moon
Grand Theft Auto V
Hellpoint
Splitgate
Отметим, что это исключительно игры, которые уже вышли на Xbox One и работают на Xbox Series X | S за счет обратной совместимости.
По материалам: newxboxone