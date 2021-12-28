Как россиян будут лечить от СOVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Эксперт прокомментировал новые методические рекомендации Минздрава

15:24 Автор: Вероника Флора

В новую, уже 14-ю версию методических рекомендаций Минздрава, вышедшую 28 декабря, внесли дополнения. Так, в неё включили вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет «Спутник М» и препарат «Мир-19», разработанный Институтом иммунологии. Что это за препарат, «Парламентской газете» рассказал терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Теперь — через нос

Лекарство, разработанное в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства, зарегистрировали 22 декабря 2021 года. Препарат — не таблетка, раствор или порошок, а жидкость для ингаляций, которую надо вдыхать в течение 10-15 минут, объяснил Кондрахин. Ведь коронавирус проникает в организм через нос, и «Мир-19» блокирует его развитие в клетке, он воздействует на участок вируса, который отвечает за размножение. Из-за этого вирусные частицы теряют способность к размножению.

Если «Мир-19» зарегистрировали и включили в рекомендации Минздрава, это означает, что он прошёл клинические исследования и показал свою безопасность и эффективность, добавил фармаколог.

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Кондрахин также отметил, что, судя по заявлениям производителя, «Мир-19» — именно лекарство, а не средство для профилактики коронавируса. Хотя в дальнейшем разработчики планируют работать и над созданием профилактических препаратов.

Эксперт уточнил, что пока препарат рекомендовали использовать только в стационарах. Когда он попадёт в аптеки, пока неизвестно. Сейчас сложно предугадать и его цену.

«Мы можем судить о цене лекарства на примере препарата «Фавипиравир», — сказал специалист.

Когда он только появился, он стоил около 15 тысяч рублей. Затем его включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который утверждает Правительство. И цена снизилась в три раза — до 5 тысяч. «Как только «Мир-19» появится в этом списке, его цена будет минимальной и ограниченной», — уверен эксперт.

Ещё 29 ноября в эфире канала «Россия-24» глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что доклинические исследования препарата «Мир-19» показали снижение вирусной нагрузки в десять раз, отметив, что лекарство будет эффективно и против штамма «омикрон». Она рассказала, что лично испытала на себе препарат после контакта с заражённым коронавирусом, который не знал о своём диагнозе, — и не заболела.

Дело добровольное

Андрей Кондрахин также прокомментировал включение вакцины «Спутник М» в раздел о профилактике обновленного документа Минздрава. Раньше методические рекомендации не содержали информации о профилактике коронавируса у детей и подростков, объяснил фармаколог. Сейчас такая информация есть. То есть изменения произошли с точки зрения методологии.

«У нас есть уже вакцина «Спутник М», которая прошла регистрацию и получила разрешение для иммунизации детей и подростков. Поэтому в новых методических рекомендациях появился ответ врачам, которые задавали вопрос, как защитить несовершеннолетних от COVID-19», — сказал специалист.

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Включение вакцины «Спутник-М» в методические рекомендации Минздрава означает, что для иммунизации детей и подростков рекомендован только этот препарат.

По словам Кондрахина, вакцинировать подростков в стране уже начали. Это делают исключительно добровольно, при согласии родителей.

Ранее заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый подтвердил «Парламентской газете», что вакцинация остаётся добровольной. Детей будут прививать с согласия родителей. Штрафовать за отказ от прививки тоже не будут.

#коронавирус #вакцинация #здоровье

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