Кисловодск должен стать лучшим курортом Европы

Валентина Матвиенко посетила город, чтобы проконтролировать создание в нём нового озера и реконструкцию главного проспекта

17:44 Автор: Никита Вятчанин , Валерий Филоненко

Благоустройство города-здравницы, знаменитой своими минеральными источниками, выходит на финальную стадию. Чтобы лично проследить, как Кисловодск превращается в курорт мирового уровня, 28 декабря туда приехала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Что она увидела и на что указала городским и региональным властям, следила «Парламентская газета».

Пляжи на Старом озере

На итоговой пресс-конференции 27 декабря Матвиенко пообещала журналистам: пройдёт совсем немного времени, и они удивятся, как преобразился Кисловодск. Несколько последних лет спикер палаты регионов лично курирует превращение этого города в один из лучших курортов Евразии. По её словам, с каждым годом он меняется к лучшему — появляются новые объекты благоустройства, дома, здравницы. В общем, как выразилась спикер, «идет комплексная перезагрузка города».

Одно из главных условий этого — сохранение исторического облика Кисловодска. Матвиенко обратила внимание журналистов, что на любые попытки застроить город новоделом жители, привыкшие к родному архитектурному ландшафту, относятся очень чувствительно. Поэтому добрым известием для горожан стала новость, что реставрация здания старой кисловодской гимназии завершилась. Как сообщила спикер Совфеда, в январе 2022 года подпишут акт о приемке, и дети смогут начать в ней учиться.

Именно доступ к качественному образованию, как и возможность для жителей и гостей Кисловодска получать квалифицированную медицинскую помощь, пить чистую воду и ездить по асфальтированным дорогам, должны стать главными задачами для городских властей, — указала Матвиенко. Вот только кисловодские старожилы жалуются, что в городе, где жаркое лето, нет ни одного благоустроенного водоёма для массового отдыха. Поэтому в городе-курорте по госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» реконструируют гидротехнические сооружения на реке Аликоновка: обустраивают ложе водохранилища, известного как Старое озеро. Получиться, как ранее писали региональные СМИ, должно не хуже, чем на знаменитых пляжах в Дубаях — поговаривают, что на озере появится даже гавань для яхт.





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Так ли это будет, узнаем к следующему лету. Валентина Матвиенко сообщила, что работы по наполнению озера завершены — на весну осталось создать пляжную инфраструктуру, с чем, по её заверению, подрядчик точно справится.





По главной улице с восторгом

Ещё одна «фишка» обновляющегося на глазах Кисловодска, — практически полностью реконструированный проспект Ленина. «Мы прошлись по нему и увидели, что выполнен колоссальный объём работы! — восторгалась Матвиенко. — Это абсолютно другой проспект! И сделано всё качественно, добросовестно — изменился целый квартал, создана возможность для приятных пеших прогулок, что очень важно для курортного города».

На проспекте осталась ещё что делать — нужно завершить озеленение, но это уже весной, «по сезону», заметила Матвиенко. «Мы договорились, что будет совет с жителями, будет учёт их мнений и пожеланий», — заявила она в присутствии городских властей. И поблагодарила губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова за особое внимание к модернизации Кисловодска.

Она отметила старания главы российского правительства Михаила Мишустина, который, после обращения руководства Ставропольского края, нашёл «немалую сумму» в бюджетных резервах на комплексное благоустройство города. «Проект не дешевый, но он того стоит. Будем продолжать работать большой единой командой — благоустраивать Кисловодск, чтобы сделать его лучшим городом-курортом не только России, но и Европы. И для этого у нас есть все основания», — сказала Валентина Матвиенко.

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