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Книга бурятских сказок поможет детям изучать родной язык

Книга бурятских сказок поможет детям изучать родной язык

Книга «Бурятские народные сказки» вышла в издательстве Республиканского центра «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

Книга названа лучшим изданием на традиционном конкурсе «Книга года – 2021» Книжного салона Республики Бурятии в номинации «Лучшая книга на бурятском языке».

Каждая сказка имеет свой код, который считывается любым сотовым телефоном, имеющим такую функцию, рассказала составитель издания.
Под текстом каждой сказки размещен QR-код, наведя на который камеру телефона, можно послушать сказку.

# Общество

По материалам: edu.ru

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