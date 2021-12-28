Книга бурятских сказок поможет детям изучать родной язык

Книга «Бурятские народные сказки» вышла в издательстве Республиканского центра «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

Книга названа лучшим изданием на традиционном конкурсе «Книга года – 2021» Книжного салона Республики Бурятии в номинации «Лучшая книга на бурятском языке».

Каждая сказка имеет свой код, который считывается любым сотовым телефоном, имеющим такую функцию, рассказала составитель издания.

Под текстом каждой сказки размещен QR-код, наведя на который камеру телефона, можно послушать сказку.