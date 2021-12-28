Лунный день сегодня 28 декабря 2021 года
Завершить год на позитивной ноте и не ошибиться, планируя свой день, помогут рекомендации астрологов. С их помощью во вторник удастся привлечь удачу и обойти стороной ловушки, расставленные судьбой.
Вторник будет пассивным по энергетике днем. Важно не спешить и отказываться от импульсивных поступков. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести день без конфликтов и перенапряжения, чтобы завершить год на позитивной ноте.
Фаза Луны: 24 лунный день убывающая Луна проведет в созвездии Весов. Энергетика этих суток довольно пассивна, поэтому астрологи рекомендуют не нарушать гармонии. В этот вторник важно оставаться в состоянии покоя и не перетруждаться.
Магнитные бури 28 декабря: по оценкам метеорологов в этот день магнитных бурь не прогнозируется.
Что принесет удачу сегодня
завершение текущей работы;
обретение внутренней гармонии;
взаимовыгодное сотрудничество;
планирование;
отдых.
Что отпугнет успех в этот день
импульсивные поступки;
переутомление;
конфликты;
начало серьезных проектов.
Домашние дела по лунному календарю
Вторник будет идеальным днем для уединения и отдыха. В этот день астрологи рекомендуют не загружать себя сложной работой и просто отдохнуть. Неуместными будут дела, связанные с физическими нагрузками, поэтому планировать переезд, ремонт и перестановку мебели на 24 лунные сутки не стоит. Удачен день для оздоровительных процедур, дыхательной гимнастики и посещения спа-салонов.
Одежда и талисманы удачи на этот вторник
Луна в Весах убывает, и сил становится меньше, поэтому многим хочется комфорта и уюта. В связи с этим стоит выбирать одежду, которая не сковывает движений, а в цветах предпочесть нейтральные расцветки. Удачным выбором будут светло-серый, теплый коричневый и зеленый цвета. В качестве украшений лучше всего использовать серебро, а камнями-талисманами станут яшма, обсидиан, нефрит.
Настроение и здоровье в 24 лунный день
Во вторник главным источником позитивных эмоций будет внимание к своим потребностям и выполнение дел, которые не вызывают раздражения. В целом ситуация будет благоприятной, и если исключить переутомления, а также конфликты, то настроению ничто не будет угрожать. Астрологи рекомендуют позаботиться о своем самочувствии, больше времени проводить на свежем воздухе, не игнорировать умеренные физические упражнения и укреплять иммунитет.
Любовь и общение 28 декабря
Привлекать любовь в такой день лучше всего с помощью талисманов, простых заговоров и ритуалов. Общение с близкими возможно, если нет причин для конфликтов. Астрологи рекомендуют насладиться энергетикой этих суток, прочувствовать это время и провести день в комфорте, избегая всего, что может обидеть или испортить настроение.
Финансы и работа по лунному календарю
Во вторник удачу принесут те дела, которые вызывают воодушевление и желание двигаться дальше. Энергетика этого дня располагает к неспешной работе, завершению текущих дел и обдумыванию планов. Деловые договоренности также пройдут без проблем при условии достижения компромиссов. Что касается финансовой активности, то в этот день лучше не тратить лишнего, направив внимание на покупку давно запланированных или необходимых вещей.