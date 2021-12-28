Максим Галкин показал домашнее видео из бассейна

Артист Максим Галкин поделился роликом с детьми Лизой и Гарри. Двойняшки Гарри и Лиза Галкины растут красивыми смышлеными ребятами. Максим Галкин нередко снимает видео с наследниками, чем вызывает у подписчиков неподдельный восторг. Восемь лет назад 18 сентября Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями. Спустя несколько лет Instagram-аккаунт шоумена заполонили фото и видео с малышами. За тем, как растут звездные двойняшки и сейчас с умилением наблюдает вся страна. Буквально за несколько дней ребята стали любимцами публики. Фанаты с нетерпением ждут новых видео с очаровательными и непосредственными наследниками артистов. Даже в самой необычной ситуации ребята ведут себя очень скромно и воспитанно, чем сразу же завоевали сердца публики. Галкин старается фиксировать важные моменты и забавные случаи из жизни детей: неразлучные брат и сестра ходят в разные кружки и не скучают без дела дома, а к каждому празднику у них всегда найдется для родителей творческий подарок. Сегодня Максим опубликовал очередное забавное видео с участие Гарри и Лизы. «Переходим к водным процедурам. Спортсмены и тренерский состав тот же!» — подписал Галкин ролик. Брат и сестричка весело плещутся в бассейне вместе с отцом, стараются удержаться на плаву и все время тянутся к Максиму. «Поберегите папу в следующий раз! А то оба сели на него, замучали!» — наставляет наследников Примадонна. Фанаты двойняшек не смогли пройти мимо забавного видео. Все отметили, какими милыми растут дети Галкина и Пугачевой. «Как приятно смотреть на вас! Пример идеального воспитания детей!»; «Такое классное воспитание детям даете, абсолютно не разбалованы, талантливы, умны. Просто браво!»; «Как же за ними приятно наблюдать, они такие разносторонние и талантливые, при этом простые детишки с обычными мечтами», — написали пользователи Сети.