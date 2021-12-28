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Малая академия естественно-научного образования УлГПУ вошла в число победителей Ассамблеи «Приближая будущее»

Малая академия естественно-научного образования УлГПУ вошла в число победителей Ассамблеи «Приближая будущее»

Малая академия естественно-научного образования Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова вошла в число трех победителей региональной детской научной Ассамблеи «Приближая будущее», сообщает пресс-служба вуза.

Ассамблея была проведена региональным модельным центром дополнительного образования Ульяновской области. Целью мероприятия стала популяризация науки и инновационной деятельности обучающихся детских и молодежных академий. 

Ассамблея прошла по следующим трекам: «Образование будущего», «Цифровое образование», «Умное образование». В рамках трека «Образование будущего» школьники презентовали свое видение модели образования будущего в формате инфографики. Трек «Цифровое образование» предусматривал демонстрацию занятия будущего в видеозаписи с применением цифровых технологий, инновационных методов и методик обучения по любому направлению. В ходе проведения трека «Умное образование» была организована защита проекта «Мир на пути Smart-education» с использованием стратегии Уолта Диснея, которая предполагала организацию дискуссии команд с точки зрения мечтателя, критика и реалиста.

В числе 11 команд на Ассамблее выступили две команды от УлГПУ им. И.Н. Ульянова: Малая академия естественно-научного образования (руководитель Н.А. Ленгесова) и Малая академия юного журналиста-филолога (руководитель Л.В. Валиуллов).

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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