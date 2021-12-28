Мексиканский миллиардер призвал инвестировать в биткоин

Один из богатейших людей Мексики и основатель группы компаний Grupo Salinas Рикардо Салинас Плиего в своем новогоднем обращении призвал подписчиков покупать первую криптовалюту.

The @therationalroot did a good job with the subtitles! I also had two other pieces of advice :1 stay away from envy and envious people, nothing good comes from them.2 liberty, innovation and competition will get us to prosperity. https://t.co/I4NyCODKsk — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 26, 2021

«Держитесь подальше от фиатных денег. Доллар, евро, иена, песо — все одно и то же. Это ненастоящие деньги, сделанные из бумаги и лжи. Центральные банки печатают больше денег, чем когда-либо. Инвестируйте в биткоин», — сказал он.

Миллиардер добавил, что человечество придет к процветанию через свободу, инновации и конкуренцию. Он также призвал не завидовать и держаться подальше от завистливых людей.

В ноябре 2020 года Рикардо Салинас Плиего сообщил, что инвестировал 10% своего ликвидного портфеля в биткоин.

В феврале 2021 года миллиардер добавил в описание своего аккаунта в Twitter хештег первой криптовалюты. В июне он призвал каждого инвестировать в биткоин.

Напомним, миллиардер Рэй Далио назвал первую криптовалюту «альтернативными деньгами», а фиатные деньги — «мусором» и проблемным активом.