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Мексиканский миллиардер призвал инвестировать в биткоин

Мексиканский миллиардер призвал инвестировать в биткоин


Один из богатейших людей Мексики и основатель группы компаний Grupo Salinas Рикардо Салинас Плиего в своем новогоднем обращении призвал подписчиков покупать первую криптовалюту.




«Держитесь подальше от фиатных денег. Доллар, евро, иена, песо — все одно и то же. Это ненастоящие деньги, сделанные из бумаги и лжи. Центральные банки печатают больше денег, чем когда-либо. Инвестируйте в биткоин», — сказал он.


Миллиардер добавил, что человечество придет к процветанию через свободу, инновации и конкуренцию. Он также призвал не завидовать и держаться подальше от завистливых людей.


В ноябре 2020 года Рикардо Салинас Плиего сообщил, что инвестировал 10% своего ликвидного портфеля в биткоин.


В феврале 2021 года миллиардер добавил в описание своего аккаунта в Twitter хештег первой криптовалюты. В июне он призвал каждого инвестировать в биткоин.


Напомним, миллиардер Рэй Далио назвал первую криптовалюту «альтернативными деньгами», а фиатные деньги — «мусором» и проблемным активом.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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