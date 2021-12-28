Молодёжный парламент просит проверить новогодние цены на такси и отели

Политика агрегаторов не позволяет молодым людям планировать поездки даже в соседние регионы

18:53 Автор: Дмитрий Литвинов

Больше 80 процентов молодых россиян планируют встретить Новый год и провести праздничные каникулы с семьёй и друзьями, показали результаты онлайн-опроса Молодёжного парламента при Госдуме. А чем заняться юным и активным россиянам в эти дни и какую альтернативу застолью с алкогольными возлияниями можно предложить, шла речь на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газеты» 28 декабря.

Пить не модно

Более 83 процентов россиян планируют встречать Новый год в кругу семьи, а около 80 процентов проведут дома или в гостях все январские праздники, рассказала член Молодёжного парламента Элеонора Кавшар. Около половины участников сетевого опроса хотели бы навестить близких или выехать в соседние регионы. Дальние поездки, в том числе зарубежные, планируют не более пяти процентов респондентов.

Отдельно молодые парламентарии поинтересовались у своей аудитории отношением к употреблению алкоголя в праздники. Выяснилось, что 32 процента опрошенных вообще не будут употреблять в эти дни спиртное. А 52,3 процента намерены немного выпить в новогоднюю ночь. «Среди причин отказа от алкоголя люди называют возможные проблемы со здоровьем, а также дурной пример, который они подают окружающим, в том числе младшего возраста», — сказала Элеонора Кавшар.

Новогодние застолья, конечно, будут, но среди молодёжи такой формат отдыха всё менее популярен, считает зампредседателя Госдумы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР.

«Отдохнуть на каникулах, пообщаться с семьёй — то, что нужно людям, — отметил он. — Пить не модно».

Столь значительное число трезвенников объясняется постоянной работой, которую ведёт государство и общественные организации, популяризируя здоровый образ жизни и альтернативные формы досуга, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Ни в коем случае нельзя делать паузу — социальная реклама должна идти в режиме нон-стоп», — сказал он.





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В любом количестве

Воздействию на молодые умы социальной рекламы посвятили ещё одно исследование Молодёжного парламента. Почти 60 процентов респондентов сочли такие сообщения полезными для молодёжи. По их мнению, показывать соцрекламу нужно прежде всего в соцсетях и в Интернете — за эти варианты высказались 82,7 процента и 72,1 процента соответственно. Третий по популярности ответ — в общественных заведениях — выбрали 43 процента респондентов (на вопрос было можно дать несколько ответов).





Элеонора Кавшар рассказала о позитивном влиянии акции «Блог-туры» на молодых людей — они прислушиваются к советам популярных интернет-персонажей. Эти герои современности могут и должны продвигать и другие важные ценности, в том числе ЗОЖ. «Для школьников подойдёт игровой формат — использование соцрекламы в компьютерных играх, — отметила член Молодёжного парламента. — Кроме того, эти сообщения можно представлять в популярной форме комиксов».

Информацию о вреде алкоголя необходимо размещать не только на нём самом, но и в местах продаж, а также в питейных заведениях, считает председатель Молодёжного парламента Дмитрий Шатунов. «Если в зале нет баннеров, предупреждающих надписей, видеосообщений, то такие организации не должны продавать спиртное», — сказал он.

По мнению Султана Хамзаева, 70 процентов этикетки алкоголя должна занимать информация о его вреде, как это сделано с сигаретами.





Вместо размытой формулировки «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» он предложил писать на бутылках: «Алкоголь убивает в любом количестве».

Почём праздник

Если человек не хочет скучать на каникулах, у него есть все возможности сделать свой досуг интересным, уверены молодые парламентарии. Поездка в соседний город, поход на городское мероприятие, занятия спортом — вариантов много. «В регионах подготовили множество активностей, чтобы люди не сидели дома, главное — проявить инициативу», — сказал Дмитрий Шатунов.

Правда, цены на новогодние развлечения порой сильно кусаются. Что говорить, если обычная поездка на такси в праздники стоит втрое дороже, чем в другие дни. На это обратили внимание в Молодёжном парламенте и попросили депутатов Госдумы поддержать обращение в ФАС и Роспотребнадзор с целью проверить, не сильно ли агрегаторы завышают цены и нет ли в их действиях сговора.

Хамзаев попросит ФАС и Роспотребнадзор проверить цены на такси в Новый год

Взрослые парламентарии обещали отправить соответствующие письма, а Борис Чернышов даже предложил пойти дальше — проверить не только таксистов, но и авиаперевозчиков, а также сервисы бронирования отелей, которые также взвинчивают цены в новогодние праздники. «Я понимаю, что в эти дни образуется повышенный спрос, но цены всё равно нужно ограничивать, вводить специальные программы, в том числе для молодёжи, чтобы они могли путешествовать», — сказал Чернышов.

Дмитрий Шатунов обратил внимание и на ценовую дискриминацию, когда для владельцев дорогих смартфонов интернет-сервисы предлагают билеты и поездки по более высоким ценам. «Мы выступаем за то, чтобы это запретить и ограничить, чтобы не использовалось такое разграничение», — добавил он.

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