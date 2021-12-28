Настасья Самбурская показала себя в розовом купальнике, чтобы перещеголять Рудову

Звезда «Универа», Настасья Самбурская похвасталась фигурой в бикини в ответ на бесконечные публикации в купальнике своей подруги Натальи Рудовой. Звезда сериала «Татьянин день», Наталья Рудова спровоцировала свою подругу на баттл в бикини. После регулярных публикаций в Сети своих фото и видео в купальниках девушка, сама не подозревая, вызвала бурю волнений у Настасьи Самбурской. Стоит признать, терпела Самбурская долго — Рудова всю осень активно худела и чуть ли не ежедневно хвасталась стальным прессом, а заодно и упругими формами в бикини. И, собирая чемодан в отпуск, Самбурская переоделась в купальник, включила камеру и сообщила подписчикам.Настасья Самбурская «Натусик себя выкладывает и выкладывает. Дайте я вам себя, что ли, тоже покажу. Смотрите, какая. Ну какая! Видали, че!» — залюбовалась собой перед зеркалом красотка. Чем ответит Рудова, остается только ждать. К слову, девушка добилась цели, сбросив даже больше, чем хотела: она похудела на 9 кг вместо намеченных семи.