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Никас Сафронов нарушил закон и разрисовал дом

Никас Сафронов нарушил закон и разрисовал дом
Художник Никас Сафронов попал в очередной скандал. На этот раз он просто хотел сотворить новогоднее чудо, но слегка перешел границы дозволенного. Выяснилось, что перед тем, как проводить уходящий год, мэтр принял решение слегка изменить направление своей деятельности. Однако кисти и краски убирать далеко не пришлось, он просто взял их с собой на мороз. Не помешали Сафронову ни тяжелые погодные условия, ни тот факт, что выйти он решил на одну из центральных улиц. Рисовать портреты на улицах Никас Сафронов не начал, как подумали многие после громких заголовков журналистов. Он решил попробовать себя в граффити. При этом, судя по кадрам, к излюбленным уличными художниками «баллончикам» он пока не пришел, а решил писать картины традиционным образом, пусть и на стенах жилых домов.
Никас Сафронов При этом, как сообщает «Пятый канал», свою деятельность Никас Степанович согласовывать якобы ни с кем не стал. В России подобные действия не являются законными, а потому мэтру могут выписать штраф в качестве наказания. Однако пока никто не возмутился полуночными выходками знаменитости. Сам он объяснил свой поступок достаточно просто. По словам самого художника, он просто решил заняться благотворительностью. Нарисованную на стене небольшую новогоднюю елку он превратит в цифровое изображение, после чего продаст на аукционе. Деньги же художник планирует направить на поддержку молодых коллег, которые только начинают свой путь. Что будет с оригиналом картины, которую работники ЖКХ вполне могут закрасить, пока не совсем понятно.  Напомним, что с недавних пор в парике на публике появляется и Андрей Малахов. Говорят, что у ведущего серьезные проблемы со здоровьем, на фоне которых он начал терять волосы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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