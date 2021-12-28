Нюша отпраздновала с семьей Католическое Рождество в Дубае

Певица Нюша поделилась яркими семейными кадрами с мужем и детьми на фоне украшенной рождественской елки. Нюша является популярной исполнительницей. Она с юных лет стала выступать на сцене. Поклонники наблюдали за тем, как певица взрослела. Несколько лет назад она вышла замуж за Игоря Сивова. Тайная свадьба прошла на Мальдивах. А потом у них родилась дочка Серафима-Симба. В этом году артистка много выступала, но летом объявила, что снова беременна. И вот уже несколько месяцев звезда находится в Дубае. 14 декабря Нюша родила сына в Майами. Имя мальчика она пока хранит в тайне.Нюша с мужем и детьми 25 декабря супруги решили отпраздновать Католическое Рождество. Они облачились в пижамы и разложили у елки подарки. На трогательных фото то звезда держит на руках сына, то ее муж. А вот дочка певица обрадовалась подаркам.Нюша с мужем и детьми Поклонники одарили пару комплиментами. Многие заявили, что хотят знать, как назвали мальчика, так как у певицы необычные предпочтения в этом плане. «Нюша такая нежная», «Какие же вы прекрасные», «Пупсик похож на кукольного. С наступающим», «Идеальная семья!», «Симба такая милая кроха», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Нюша сразу сообщила поклонникам, что планирует пожить с новорожденным сыном в Эмиратах первое время. По словам Нюши, она не представляет, что она будет делать с малышом в мороз. Сейчас Нюша наслаждается своим материнством в полной мере, уже выбираясь на прогулку с малышом.Нюша на прогулке с новорожденным сыном В личном блоге она показала один из таких променадов. Звезда примерила расслабленный топ оверсайз самого модного цвета года — серого. Его, напомним, наряду с желтым, Институт Pantone назвал главным. Также Нюша облачилась в шорты и сланцы.