Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нюша отпраздновала с семьей Католическое Рождество в Дубае

Нюша отпраздновала с семьей Католическое Рождество в Дубае
Певица Нюша поделилась яркими семейными кадрами с мужем и детьми на фоне украшенной рождественской елки. Нюша является популярной исполнительницей. Она с юных лет стала выступать на сцене. Поклонники наблюдали за тем, как певица взрослела. Несколько лет назад она вышла замуж за Игоря Сивова. Тайная свадьба прошла на Мальдивах. А потом у них родилась дочка Серафима-Симба. В этом году артистка много выступала, но летом объявила, что снова беременна. И вот уже несколько месяцев звезда находится в Дубае. 14 декабря Нюша родила сына в Майами. Имя мальчика она пока хранит в тайне.
Нюша с мужем и детьми 25 декабря супруги решили отпраздновать Католическое Рождество. Они облачились в пижамы и разложили у елки подарки. На трогательных фото то звезда держит на руках сына, то ее муж. А вот дочка певица обрадовалась подаркам.
Нюша с мужем и детьми Поклонники одарили пару комплиментами. Многие заявили, что хотят знать, как назвали мальчика, так как у певицы необычные предпочтения в этом плане. «Нюша такая нежная», «Какие же вы прекрасные», «Пупсик похож на кукольного. С наступающим», «Идеальная семья!», «Симба такая милая кроха», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Нюша сразу сообщила поклонникам, что планирует пожить с новорожденным сыном в Эмиратах первое время. По словам Нюши, она не представляет, что она будет делать с малышом в мороз. Сейчас Нюша наслаждается своим материнством в полной мере, уже выбираясь на прогулку с малышом.
Нюша на прогулке с новорожденным сыном В личном блоге она показала один из таких променадов. Звезда примерила расслабленный топ оверсайз самого модного цвета года — серого. Его, напомним, наряду с желтым, Институт Pantone назвал главным. Также Нюша облачилась в шорты и сланцы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Off-duty: Тина Кунаки отдыхает на пляже в Бразилии
Off-duty: Тина Кунаки отдыхает на пляже в Бразилии
Эксклюзивную лимитированную фигурку Funko Pop выпускают к 20-летию Halo
Эксклюзивную лимитированную фигурку Funko Pop выпускают к 20-летию
Еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 4 января
Еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 4 января
Настасья Самбурская показала себя в розовом купальнике, чтобы перещеголять Рудову
Настасья Самбурская показала себя в розовом купальнике, чтобы
Нюша отпраздновала с семьей Католическое Рождество в Дубае
Нюша отпраздновала с семьей Католическое Рождество в Дубае
Хакеры использовали уязвимость в Log4j для майнинга на серверах Hewlett Packard
Хакеры использовали уязвимость в Log4j для майнинга на серверах
Календарь на январь: 13 лет с момента запуска биткоина и 18 этап сжигания BNB
Календарь на январь: 13 лет с момента запуска биткоина и 18 этап
Виктор Дробыш - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)
Виктор Дробыш - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера
Предновогодние обряды: как проводить 2021 год
Предновогодние обряды: как проводить 2021 год
Binance получила одобрение на работу в Бахрейне
Binance получила одобрение на работу в Бахрейне
Рэй Далио назвал биткоин «альтернативными деньгами» и проявил интерес к NFT
Рэй Далио назвал биткоин «альтернативными деньгами» и проявил интерес
Владимир Путин отметил успехи российских школьников на международных олимпиадах
Владимир Путин отметил успехи российских школьников на международных

Топ на сегодня

Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с красавцем-манекенщиком
Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с
Марии Шукшиной пожелал сдохнуть Владимир Жириновский
Марии Шукшиной пожелал сдохнуть Владимир Жириновский

Еще по теме

Певица Нюша поделилась откровенными фотографиями в бикини
Певица Нюша стала во второй раз мамой
Нюша поделилась трогательными кадрами с родными и новорожденным малышом
Певица Нюша облачилась в эротические доспехи в новом клипе