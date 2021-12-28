Ночной клуб в Майами купил NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club за $400 000

Владелец популярного ночного клуба в Майами и комплекса кондоминиумов E11EVEN Hotel and Residences — компания E11EVEN Partners — приобрела NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club за 99 ETH (~$396 000 на момент покупки).

«Мы очень рады, что Bored Ape #11 стал нашим первым приобретением в сфере NFT, поскольку мы продолжаем расширять свое присутствие в этом пространстве», — говорится в заявлении E11EVEN Partners.

В разговоре с The Block партнер компании Майкл Симкинс рассказал, что они связались с владельцем NFT в Discord. Изначально он не хотел продавать токен, однако после переговоров сторонам «удалось прийти к взаимопониманию».

В апреле 2021 года ночной клуб E11EVEN начал принимать биткоин-платежи. По словам партнера компании, он уже обработал порядка $4 млн в криптовалюте.

Напомним, в июне комплекс кондоминиумов E11EVEN Hotel and Residences предоставил возможность вносить депозиты за недвижимость в криптовалюте.