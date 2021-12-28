Новый Volkswagen Golf 2022

Роман Иванов

Откройте для себя мир больших возможностей и скорости благодаря новому автомобилю от марки Volkswagen – Golf. Топовая версия данного автомобиля, мощностью в 150 лошадиных сил будет отличным компаньоном и помощником для каждого, кто хочет быстро и комфортно передвигаться по мегаполису, городам или за их пределами.

Более детальные характеристики новейшего автомобиля Golf представлены на сайте официального дилера компании Volkswagen Рейн Моторс в Йошкар-Ола. Производители марки Volkswagen впервые заговорили об оснащении данных автомобилей новыми, более мощными двигателями в 235 л.с., и это стало настоящим прорывом в рамках российского автомобильного рынка. Теперь, восьмое поколение топовых Volkswagen Golf имеют широкий набор оснащения с новейшими инновационными деталями.

Новая модель Volkswagen Golf представлена в двух различных вариациях: Exclusive и GTI. Каждая из них имеет свои преимущества, а также различия в экстерьере и внутреннем наполнении автомобиля. Поэтому две модели нового выпуска от автомобильной марки Volkswagen Golf необходимо рассматривать отдельно.

Volkswagen Golf Exclusive

Данная модель автомобиля Гольф предоставляется своему владельцу с новейшим двигателем, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Также устройство автомобиля оснащено восьми ступенчатой автоматической коробкой передач, которая позволяет своему владельцу комфортно управлять новым Golf Exclusive и наслаждаться плавностью движения. Volkswagen Golf Exclusive оснащен легкосплавными дисками в 17 дюймов от компании Belmont. Купить Фольксваген Гольф данной модификации можно только у официального дилера Рейн Моторс в Йошкар-Ола.

За новые фары в Гольфе отвечает компания IQ Light, которая специально под заказ Volkswagen создала новые матричные светодиодные фары головного света. Инновация в Golf Exclusive – оснащение автомобиля сенсорными устройствами и измерителями со специальными ползунками, благодаря которым владельцу автомобиля будет проще пользоваться информационными и развлекательными программами автомобиля Golf.

Volkswagen Golf GTI

Мощность двигателя автомобиля GTI составляет 245 лошадиных сил, которые отлично сочетаются с инновационной DSG в семь ступеней. Особенность Volkswagen Golf GTI в ее экстерьере – автомобиль оборудован в классическом спортивном стиле для автомобилей. Такое решение делает Golf GTI уникальной единицей на авторынке. Теперь потолок салона обтянут черной тканью класса люкс, а передние сидения выполнены в характерном спортивном стиле. Теперь водитель, сидящий за рулем машины, может почувствовать себя владельцем премиального спорткара.