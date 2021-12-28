Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древняя наука о числах. Эксперты в этой области помогут понять, как и где необходимо искать удачу сегодня. Они расскажут, что за число правит миром в этот вторник и как оно поможет нам достичь успехов в делах.

Сегодняшний день крайне благоприятен для открытия денежной чакры. Число, которое будет в этот раз у руля, постарается нам в этом помочь. Это отличный день для торговли, покупок, работы, а также планирования дел на будущее.

Число-покровитель 28 декабря 2021 года

Начинается 362 по счету день года. Чтобы узнать, под эгидой какого числа он пройдет, нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер текущего дня недели, то есть 2: 2+8+1+2+2+0+2+1+2=20. 2+0=2.

Двойка — число, которое заключает в себе большую созидательную силу. Она олицетворяет собой самостоятельность, трудолюбие, стремительность и веру в лучшее. Двойка ассоциируется у многих людей с любовной парой, но это не так. На самом деле, число 2 олицетворяет уединение и осторожный выбор людей, которыми стоит себя окружать. Главный символ дня — ключ, напоминающий о том, что сегодня нужно открывать перед собой новые двери, а старые — закрывать. Близится конец года, так что все новое — это хорошо, а все старое — это тяжелый якорь, тянущий нас на дно.





События 28 декабря из прошлого

28 декабря 1869 года — день получения патента на первую в мире жевательную резинку. Не бойтесь продолжать трудиться. Год еще не закончился, поэтому нужно сделать финальный рывок для достижения целей.

28 декабря 1895 года в Париже состоялся публичный показ «Синематографа братьев Люмьер». Это был день рождения кинематографа. Ровно в этот же день впервые объявили об открытии рентгеновских лучей. Сегодня можно и даже нужно пробовать что-то новое. Велика вероятность того, что вы обретете успех.

28 декабря 1908 года произошло землетрясение на Сицилии, которое унесло жизни более 75 000 человек. Опасайтесь природных катаклизмов сегодня и следите за погодой.

28 декабря 1948 года над Карибским морем бесследно исчез самолёт Douglas DC-3 с 32 людьми на борту. Сегодня возможны события, которые не найдут никакого логического объяснения.

Советы нумерологов на этот вторник

Многие из нас станут сегодня уязвимыми психологически. Не сомневайтесь в себе и не слушайте, что говорят о вас другие люди.

Это хороший день для уборки на рабочем месте. Старайтесь держать его в полном порядке, чтобы ваши мысли не путались.

Ваша судьба — не дело случая, а результат выбора. Помните об этом в такие дни, ведь Двойка дает нам право делать выбор, менять направление развития и меняться изнутри.

Нумерологи считают, что многие люди смогут сегодня найти потерянные ранее вещи. Двойке не нравится, когда все находится не на своих местах.

Те из нас, кто считают, что они всегда правы, сегодня убедятся в обратном. Те же, кого обычно никто не слушает, будут глаголить истину.

Старайтесь не совершать опрометчивых поступков в любви, в делах и в финансовой сфере. Любые риски сегодня могут стать началом черной полосы. Не путайте смелость с безрассудством.

Талисманы удачи на 28 декабря

Золотые украшения. Золото и Двойка отлично дополняют друг друга. Изделия из этого металла помогут вам открыть финансовый поток, обрести мотивацию и укрепить энергетику.

Фигурка Слона. Этот восточный талисман олицетворяет собой здоровье, уверенность и доброту. Да, он не приносит удачу напрямую, но помогает людям становиться сильнее и мудрее.