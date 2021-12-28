Off-duty: Тина Кунаки отдыхает на пляже в Бразилии

Вадим Карасев

24-летняя Тина Кунаки и 55-летний Венсан Кассель вместе с дочерью Амазони на время рождественских каникул вернулись в свою любимую Бразилию, где часто отдыхают. Пару заметили на одном из пляжей Рио-де-Жанейро — пока Венсан катался по волнам на сапборде, все внимание папарацци, конечно, было приковано к Тине, которая оставалась на берегу.

Модель прогуливалась на пляже в купальнике в горошек — Тина выбрала бикини своего любимого фасона с топом-бандо.





Тина Кунаки

Дочь знаменитостей, которой в этом году исполнилось два года, в кадр не попала, а публике только и остается рассчитывать на папарацци, ведь в своих соцсетях Тина и Венсан фото малышки не публикуют и вообще предпочитают оберегать ребенка от излишнего внимания.

Надя Бесчетникова