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Off-duty: Тина Кунаки отдыхает на пляже в Бразилии

Off-duty: Тина Кунаки отдыхает на пляже в Бразилии

24-летняя Тина Кунаки и 55-летний Венсан Кассель вместе с дочерью Амазони на время рождественских каникул вернулись в свою любимую Бразилию, где часто отдыхают. Пару заметили на одном из пляжей Рио-де-Жанейро — пока Венсан катался по волнам на сапборде, все внимание папарацци, конечно, было приковано к Тине, которая оставалась на берегу.

Модель прогуливалась на пляже в купальнике в горошек — Тина выбрала бикини  своего любимого фасона с топом-бандо.


Тина Кунаки

Дочь знаменитостей, которой в этом году исполнилось два года, в кадр не попала, а публике только и остается рассчитывать на папарацци, ведь в своих соцсетях Тина и Венсан фото малышки не публикуют и вообще предпочитают оберегать ребенка от излишнего внимания.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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