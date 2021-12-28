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Оксана Федорова жестко высказалась о пластиках моделей

Оксана Федорова жестко высказалась о пластиках моделей
44-летняя ведущая и модель Оксана Федорова прошлась по участницам конкурсов красоты.   Оксана — победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россия». В 2002 году она стала «Мисс Вселенная», но спустя четыре месяца от короны и титула отказалась по собственному желанию. Федорова писала научную работу, и у нее не хватало времени выполнять обязанности королевы красоты. По мнению Оксаны, сейчас многие участницы подобных конкурсов очень похожи друг на друга. Сказывается мода на пластику и «уколы красоты». Звезда не осуждает девушек, которые стремятся изменить себя такими способами, но всё же выступает за естественность.
Оксана Федорова «К любым изменениям нужно относиться философски — меняются времена, меняются стандарты красоты, вкусы. Конечно, очень хотелось бы видеть разных участниц с естественной красотой. Но это выбор каждой девушки», — отметила Федорова. Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2021» стала 21-летняя актриса из Индии. Сама модель считает пластику кардинальной мерой. Она отметила, что сейчас существует немало безоперационных методов, позволяющих ухаживать за собой и сохранять молодость. «Во всем нужна мера! Современные неинвазивные технологии позволяют эффективно решать проблемы старения, пигментации. А пластика — это довольно серьезное решение, которое каждый принимает для себя сам. Я бы посоветовала девушкам взвесить все за и против, прежде чем решиться на кардинальные изменения внешности», — заявила бывшая возлюбленная Николая Баскова в интервью «Вечерней Москве».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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