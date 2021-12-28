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Ольга Бузова высказалась об отношениях с Дмитрием Тарасовым

Ольга Бузова высказалась об отношениях с Дмитрием Тарасовым
35-летняя певица и ведущая Ольга Бузова откровенно рассказала о личной жизни. Исполнительница хита «Мало половин» четыре года прожила в браке с футболистом. Супруги были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, они часто появлялись вместе и признавались друг другу в любви. За это их даже называли тарабузиками. Однако в 2016 году две звезды со скандалом развелись. Оказалось, что Дмитрий не был идеальным избранником. Он поднимал на нее руку и изменял. Ольга эмоционально высказалась о своем союзе с Тарасовым. Так, она призналась, что еще в начале певческой карьеры не получила от него поддержки. «Бывший муж и бывший лучший друг, когда я им показала первую песню «Под звуки поцелуев», они в очень жесткой форме сказали, что это полный бред, ни о чём. Мне было больно. Но меня это не остановило», — заверила Бузова. Сейчас у певицы нет спутника жизни. Своего будущего избранника она видит заботливым и внимательным. Артистка считает, что бойфренд должен быть с ней на одной волне. «У меня есть мечта, чтобы у меня был молодой человек. Он отправляет за мной машину, в ней  — вечернее платье. Машина везет меня в аэропорт. Он ждет меня в самолете, и мы летим на ужин в Париж», — объяснила Ольга. Еще со школьной скамьи она привыкла работать, чтобы достичь желаемого. Телеведущая научилась быть перфекционистом. «Мне всегда родители говорили, что ничего не будет в жизни на блюдце с голубой каемочкой. Я с детства доказывала, что лучшая. Если у меня не получалась математика, я зубрила формулы. Мне хотелось крутые джинсы, мама сказала: «Хочешь - иди, работай». И я пошла работать в 14 лет», — отметила ведущая реалити-шоу «Звезды в Африке».
Ольга Бузова Артистка периодически становится объектом травли хейтеров в Сети. Они и сейчас болезненно воспринимают успехи теледивы. Но Бузова указала на то, что с подросткового возраста страдала от буллинга и со временем научилась воспринимать его рационально. «Буллинг – очень тяжелая тема. Я это испытала не только во взрослой жизни, но и в школе, будучи подростком. Я знаю, что такое. И, естественно, это расстраивает. Если у вас появились хейтеры – поздравляю: вы на правильном пути. Нельзя нравиться всем. Это утопия. Так не будет никогда. Мы все личности, у каждого свой характер и стиль. И это абсолютно нормально – не нравиться», — объяснила певица. Она посоветовала пользователям не тратить время на чтение гневных комментариев, а заняться чем-то более полезным. К примеру, почитать книгу. Поп-дива стремится к саморазвитию. По ее мнению, это должно быть также естественно и регулярно, как и гигиена. «Мы бережем зубы, поэтому чистим их каждый день. Почему мы не заботимся о теле, не прокачиваем его, не прокачиваем мозги, не прокачиваем себя духовно», — сказала Ольга. Она призналась, что может встретить Новый 2022 год в одиночестве. Однако при этом уточнила: такие обстоятельства временные. «Я реально впервые в жизни не знаю, где я буду в Новый год и с кем я буду этот праздник встречать. И возможно, даже будет так, что я останусь дома одна. И, возможно, именно так и должно произойти. Потому что у меня нет семьи, с которой я могла бы провести время», — сказала звезда «Дома-2». Тем не менее она полна оптимизма. Артистка посоветовала фанатам не бояться начинаний. Страх может лишить человека многих шансов, считает телеведущая. «Жизнь одна. И мы реально можем допускать ошибки, знаете почему? Потому что мы никогда этого раньше не делали – мы не жили раньше, мы первый раз проживаем эту жизнь», — добавила Ольга на зимнем онлайн-марафоне «Молодежь Москвы».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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