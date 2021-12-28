Определены победители VIII Метапредметной олимпиады «Московский учитель»

30 педагогов столицы стали победителями VIII Метапредметной олимпиады «Московский учитель», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. Победители и призеры соревнования могут принять участие в конкурсе «Учитель года Москвы» в 2022 году.

Метапредметная олимпиада проходит уже в восьмой раз и становится все популярнее среди педагогов. В этом году для участия зарегистрировалось более 15 тысяч человек. Решение нестандартных задач метапредметного характера позволило им проявить творческое и критическое мышление.

«Задача современного педагога – научить ребенка критически мыслить, формулировать и аргументировать точку зрения, ловко оперировать информацией и грамотно вести дискуссию. Очевидно, что этими навыками должен обладать и сам учитель. Метапредметная олимпиада помогает педагогам по-новому взглянуть на свой потенциал, вдохновляет на профессиональное развитие», – отметил директор Корпоративного университета московского образования Валерий Тихонов.

По итогу олимпиады определены 30 победителей и 60 призеров, которые смогут принять участие в конкурсе профессионального мастерства и общественного признания «Учитель года Москвы» в 2022 году.

Учитель русского языка и литературы «Цифровой школы» Элина Стрейкмане и учитель истории и обществознания школы № 1241 «На Красной Пресне» Роман Умняков показали лучшие результаты по итогам второго тура олимпиады. Эти участники будут награждены специальными призами от Корпоративного университета.

В этом году организаторами VIII Метапредметной олимпиады стали Корпоративный университет московского образования и Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования. Для учителей, которые захотят принять участие в олимпиаде в следующем году, на сайте Корпоративного университета размещены примеры заданий и подробная информация.