Опрос: почти 81% криптовалютных инвесторов получил доход от вложений в 2021 году

В 2021 году инвестиционный портфель почти 81% владельцев криптовалют показал доходность. Об этом свидетельствуют данные опроса ForkLog.

Среди 3015 респондентов криптоактивами владеют 87% опрошенных. 32% приобрели их в 2016–2017 годах, около 27% — в промежутке между 2018 и 2020 годом, 24% — в текущем году.

Самыми популярными остаются биткоин и Ethereum.

Подавляющее большинство опрошенных в первую очередь воспринимают криптовалюты как долгосрочную инвестицию.

Напомним, аналитики FinExpertiza назвали биткоин самым выгодным вложением 2021 года.