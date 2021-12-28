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Опрос: почти 81% криптовалютных инвесторов получил доход от вложений в 2021 году

Опрос: почти 81% криптовалютных инвесторов получил доход от вложений в 2021 году


В 2021 году инвестиционный портфель почти 81% владельцев криптовалют показал доходность. Об этом свидетельствуют данные опроса ForkLog.


Среди 3015 респондентов криптоактивами владеют 87% опрошенных. 32% приобрели их в 2016–2017 годах, около 27% — в промежутке между 2018 и 2020 годом, 24% — в текущем году.


Самыми популярными остаются биткоин и Ethereum. 


Подавляющее большинство опрошенных в первую очередь воспринимают криптовалюты как долгосрочную инвестицию.


Напомним, аналитики FinExpertiza назвали биткоин самым выгодным вложением 2021 года. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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