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Оззи Осборн анонсировал выпуск NFT-коллекции летучих мышей

Оззи Осборн анонсировал выпуск NFT-коллекции летучих мышей


Британский рок-исполнитель, один из основателей и участников группы Black Sabbath Оззи Осборн объявил о выпуске коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) под названием CryptoBatz.



Коллекция включает 9666 пиксельных изображений летучих мышей. В комментарии журналу Rolling Stone Осборн пояснил, что дизайн — дань уважения одному из его «самых знаковых моментов на сцене». Речь идет о концерте 1982 года в городе Де-Мойн (штат Айова), когда певец откусил голову летучей мыши.


«Я пытался поучаствовать в NFT-движении, поэтому, когда я попросил Шэрон [Осборн] подарить Bored Ape на Рождество после нескольких неудачных попыток купить самостоятельно, и она сказала: „Нет“, я решил создать свою собственную [коллекцию]», — пояснил музыкант.


Согласно описанию, каждый CryptoBatz может «укусить» и мутировать с другим NFT из цифрового кошелька пользователя. Полученный MutantBatz позволит комбинировать атрибуты некоторых проектов (Bored Ape Yacht Club, SupDucks, Cryptotoadz). Сроки реализации функции не уточняются.



Ранее Snoop Dogg представил коллекцию невзаимозаменяемых токенов в виде 3D-коллажа из частей собственных фотоснимков. До этого рэпер признался, что является Cozomo de’ Medici, собравшим 247 NFT, включая девять CryptoPunks.


Напомним, портал Voices of Classic Rock продал лишь одно из четырех аудиоинтервью участников The Beatles в виде NFT по минимальной цене — 1,25 ETH.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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