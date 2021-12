Оззи Осборн анонсировал выпуск NFT-коллекции летучих мышей

Британский рок-исполнитель, один из основателей и участников группы Black Sabbath Оззи Осборн объявил о выпуске коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) под названием CryptoBatz.

I’m launching a fucking NFT project. 9,666 unique bats designed by yours truly...

go and follow @CryptoBatzNFT and read all about it below 🦇 https://t.co/kJMAwLQqJE