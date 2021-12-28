Первый кинопоказ состоялся 126 лет назад

00:27 Автор: Мария Соколова

28 декабря 1895 года французские фабриканты и изобретатели Огюст и Луи Люмьер устроили первый в истории публичный просмотр своих короткометражных фильмов. В честь этого события сегодня отмечают Международный день кино.

В начале 1985 года братья Люмьер получили патент на изобретенный ими съёмочно-проекционный аппарат «Синематограф». С его помощью посетители парижского «Гран-кафе» на Бульваре Капуцинок смогли посмотреть кино.

Среди короткометражек, которые продемонстрировали зрителям, была знаменитая документальная лента «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» и игровая комическая сценка «Политый поливальщик». Говорят, что во время демонстрации «Прибытия поезда» публика в зале вскочила с мест, опасаясь быть задавленными двигающимся паровозом.

В России первым фильмом была семиминутная картина «Понизовая вольница», по мотивам народной песни о мятежном Степане Разине «Из-за острова на стрежень…». Премьера состоялась 15 октября 1908 года.

Дебютное и некоммерческое кино сможет получить полное финансирование от государства

В дореволюционные годы российские частные предприниматели сняли множество фильмов — это экранизации книг, любовные мелодрамы и даже исторический боевик «Оборона Севастополя».

В 1919 году Совнарком национализировал кинодело, и вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения.

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