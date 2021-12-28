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Похитители ASIC-майнеров из Ангарска предстанут перед судом

Похитители ASIC-майнеров из Ангарска предстанут перед судом


В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в серии краж оборудования для добычи криптовалют. Об этом сообщили в местном МВД.


По версии следствия, злоумышленники ломом и болгаркой вскрывали гаражные боксы и похищали ASIC-майнеры. За несколько месяцев они совершили четыре кражи. Ущерб превысил полмиллиона рублей.


Полицейские разыскали всю похищенную технику и вернули собственникам.


Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.


Ранее ForkLog сообщал, что полиция Иркутской области раскрыла еще одну серию краж майнингового оборудования. Троих местных жителей задержали после того, как они вынесли устройства через дыру в крыше.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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