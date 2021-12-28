Полезные свойства сон-травы и сферы её применения

Вадим Карасев

Сон-трава — это растение, о котором наверняка слышали многие. Однако о его целебных и магических свойствах знают далеко не все. Эксперты рассказали все об особенностях этого растения и его энергетике.

Сон-трава — сильный магнит позитивной энергии и отличное защитное растение. Если вы хотите сделать так, чтобы в вашем доме преобладала созидательная сила, используйте для украшения растения, являющиеся магнитами энергии Ци.

Основные целебные свойства сон-травы

Первое, на что стоит обратить внимание — это название растения. Научное название этого вида — прострел раскрытый. Сон-травой его называли в древности и в средние века.

Вы можете найти это мощное целебное растение на лугах, но при желании его можно вырастить дома либо, как советуют эксперты, высадить в открытый грунт. Это не только источник целебной силы и пользы, но и просто красивое украшение дома или участка. К сожалению, найти сейчас прострел практически невозможно. Это растение в красной книге, поскольку его постоянно срывают из-за красоты, а размножается оно как раз семенами из цветков.

Отвары из лепестков цветов сон-травы помогают бороться с бронхитом, астмой, подагрой, ревматизмом. Эксперты отмечают, что отвар из этого растения снижает давление и помогает бороться с аритмией. Сон-травой растение было названо из-за того, что оно помогает быстрее уснуть. Отвар из этого растения — отличное фунгицидное, отхаркивающее и бактерицидное средство.

Все благоприятные свойства растения обусловлены его составом. В сон-траве есть эфирные масла, алкалоиды, смолы, сапонины, дубильные вещества, минералы и витамины. Эксперты напоминают о том, что сон-трава ядовита, поэтому перед применением ее необходимо высушить, чтобы она утратила вредные химические вещества.

При кожных заболеваниях делается настой из сухой травы. Стаканом кипятка заливаются две столовые ложки измельченного высушенного растения. Сок живого растения может вызывать раздражение на коже, поэтому абсолютно любое использование сон-травы должно сопровождаться отмеченным выше подготовительным этапом сушки.

Использование сон-травы в магии

Магические свойства сон-травы достаточно сильны. Это растение клали под дом при его строительстве в качестве талисмана. Считалось, что такой дом простоит дольше, а люди внутри него будут жить счастливо и дружно.

Говорят что сон-травы опасается любая нечисть, и дома, где она есть даже в сухом виде, обходят стороной привидения. Если домовой разозлится, его можно успокоить сон-травой. Для этого нужно налить ему молока и положить в него немного сухих лепестков этого растения.

Для избавления от негативных сущностей необходимо окурить помещение сухой сон-травой. Пучок прострела может стать оберегом от пожаров, если положить его в углу рядом с входной дверью.

Чайную ложку отвара сон-травы маги и эксперты в области эзотерики советуют выпивать перед проведением ритуалов по очищению от сглаза и порчи. Также это можно делать перед гаданиями на будущее.