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Правительство России направит регионам в ближайшие два года более 91,6 млрд рублей на капремонт и оснащение школ

Правительство России направит регионам в ближайшие два года более 91,6 млрд рублей на капремонт и оснащение школ

Правительство Российской Федерации направит регионам в ближайшие два года более 91,6 миллиарда рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием, сообщает пресс-служба российского кабмина. 

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

За счет данных средств будут обновлены более 2 тысяч учебных заведений страны. Деньги поступят 80 регионам. Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе их заявок. В некоторых субъектах понадобится провести работы в одной-двух школах, в других счет идет на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования.

«Наши дети должны учиться в хороших современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства России 24 декабря.

Глава Правительства указал на важность того, чтобы уже сейчас, на стадии подготовки ремонта, к участию в этом процессе активно привлекались родительские комитеты и учитывались пожелания самих ребят.

«Президент просил внимательнее отнестись к этому в ходе совещания с Правительством 10 ноября», – подчеркнул председатель кабмина.

По поручению президента России всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тысячи зданий общеобразовательных организаций.

Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие образования».

# Общество

По материалам: edu.ru

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