Правительство России расширило перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет маткапитала

Правительство Российской Федерации расширило перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств материнского капитала, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов пополнился 12 наименованиями. Расходы на их покупку можно компенсировать за счет средств материнского капитала.

В числе новых позиций развивающие и обучающие технические средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения, трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски и т. д.

Для того чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в Пенсионный фонд напрямую в территориальном отделении фонда или через МФЦ.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго – на 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».